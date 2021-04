किनवट मतदार संघातील रस्ते विकासासाठी आमदार केराम यांच्या प्रयत्नाला यश...

वाई बाजार (जिल्हा नांदेड) : किनवट माहूर मतदारसंघातील रस्ते विकास कामाच्या संदर्भाने जानेवारी महिन्यात आमदार भिमराव केराम यांनी केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन किनवट- माहूर तालुक्यातील रस्ते सुधारण्यासाठी निधीची मान्यता व अधिकचा रस्ते कामांना मंजुरी देण्याची आग्रही विनंती केली होती. आमदार केराम यांच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करुन नितीन गडकरी यांनी किनवट तालुक्यातील चार व माहूर तालुक्यातील एक अशा पद्धतीने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत पाच कामे 22 कोटी 82 लक्ष रुपयाचे निधी मंजूर केला आहे. माहूर आणि किनवट तालुक्यातील आदिवासी, अति दुर्गम डोंगराळ, बंजारा बहुल खेडे, पाडे, वाडी व तांड्यामध्ये चांगल्या रस्त्यांचा आभाव निर्माण झाला होता. यामुळे अशा खेडेगावात राहणाऱ्या लोकांना आरोग्य व इतर सुविधांसाठी शहरांच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.अशा परिस्थितीत चांगले रस्ते निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे असल्याची गाठ मनाशी बांधून किनवटचे आमदार भीमराव केराम यांनी राज्यात आपली सत्ता नसतानादेखील रस्ते विकास कामे हाती घेण्याचा दृढनिश्चय केला. दूरगामी परिणामाच्या प्रेरणेने प्रेरित होऊन आ वासून उभ्या टाकलेल्या रस्ते विकासाच्या समस्या घेऊन ता. पाच जानेवारी रोजी केंद्रीय परिवहन व रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे माहूर आणि किनवट तालुक्यातील रस्त्याची दयनीय अवस्थेचा पाढा वाचला आणि एक विस्तीर्ण निवेदन देऊन रस्ते विकास कामासाठी निधीची मागणी केली. आमदार केराम फक्त निवेदन देऊन मागणी करण्यावरच थांबले नाही. तर सदर रस्त्यांच्या कामासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देऊन कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात करण्याची आग्रही मागणी केली होती. या मागणीचा सकारात्मक विचार करून नामदार नितीन गडकरी यांनी माहूर आणि किनवट तालुक्यामधील रस्ते विकास कामासाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत किनवट तालुक्यातील इस्लापूर- कोल्हारी- हुडी- इस्लापूर तीन कोटी 96 लक्ष, इस्लापूर- पांगरी- भिसी चार कोटी 59 लक्ष, मांडवी- लिंगी तांडा- लिंगी तीन कोटी 96 लक्ष, कनकी- मिनकी- तलाईगुडा पाच कोटी 71 लक्ष आणि माहूर तालुक्यातील अंजनखेड- नाईकवाडी- सावरखेड चार कोटी 60 लक्ष रुपये इतक्या निधीची तरतूद करून मान्यता दिली आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



