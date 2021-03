Success Story: एका एकरात वर्षाकाठी सात पिके घेण्याचा प्रयोग; लोहा येथील शिंदे कुटुंबीयांची शेती

तामसा ( जिल्हा नांदेड ) : एका वर्षात एका एकरमध्ये आंतरपीक पद्धतीने भाजीपाला व पिक घेण्याचा यशस्वी प्रयोग लोहा (ता. हदगाव) येथील शेतकरी दासराव शिंदे व त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. येथील शिंदे कुटुंबीयांची ओळख लोहा व तामसा परिसरात भाजीपाला उत्पादक शेतकरी म्हणून आहे. एक एकर शेतामध्ये शिंदे कुटुंबाने भूईशेंग, कोथिंबीर, तूर, शेवगा, मिरची, पपई, हळद हे भाजीपाला व पिके आंतरपीक पद्धतीने ड्रिपचा वापर करून घेण्याचा यशस्वी प्रयोग शक्य केला आहे. या सात प्रकारच्या भाजीपाला व पिकाद्वारे शिंदे कुटुंबाला अंदाजे तीन ते साडेतीन लाख रुपयांचे उत्पादन वर्षभरात मिळणार आहे. या कुटुंबातील सर्व व्यक्ती हे शेतामध्ये दररोज राबतात. आधुनिक व प्रयोगशील शेती करण्यासाठी प्रयत्न करतात. हंगामानुसार भाजीपाला व इतर पीके घेतली जातात. सध्या शिंदे यांच्या शेतामध्ये शेवगा, मिरची, पपई, हळद आहे. एकरभर शेतामध्ये सात पिके घेण्याचा प्रयोग बहुदा या भागात नवीन आहे. पण शिंदे कुटुंबाने हा प्रयोग यशस्वी करण्यासाठी शेतामध्ये प्रयत्नाची पराकाष्टा केली आहे. हेही वाचा - Motivational story - आणि तिच्या अश्रुंची झाली फुले...दिव्यांगावर मात करत ‘सुविधा’ने मिळवले यश शेतावर प्रेम करणारे कुटुंब अशी या परिवाराची ख्याती असून शेती करताना येणाऱ्या समस्या सोडविण्याबाबत कृषीतज्ञांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन घेतले जाते. दासराव यांच्या पत्नी रंजनाबाई व सुनबाई मनीषा यांचे शेतीसाठीचे योगदान प्रोत्साहक मानले जाते. विशेष म्हणजे दासराव शिंदे यांना तीन वेळा अर्धांगवायूचे झटके येऊन गेले आहेत. या शारीरिक समस्येवर प्रयत्नपूर्वक व यशस्वीरीत्या मात करत शेतात जाऊन शेती करण्यामध्ये त्यांनीं कधीच खंड पडू दिलेला नाही. उत्पादित भाजीपाला तामसा, हदगाव, भोकर येथील आठवडी बाजारामध्ये विकला जातो. उर्वरित शेतामध्ये गाजर,बीट,आल्लू, ऊस,तूर.हरभरा आदी भाजीपाला व पिकांचे उत्पादन घेतले जाते. " साधारण दर्जाची शेत जमीन असल्यामुळे आंतरपीक पद्धतीने भाजीपाला व इतर पीक घेतली जातात. एका एकरात विविध प्रकारची सात ते आठ भाजीपाला पिके घेऊन कुटुंबाला आर्थिक आधार देण्याचा प्रयत्न होतो. उसामध्ये आलु व मिरची आंतरपीक पद्धतीने घेण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. कमी शेतामध्ये जास्त पीक व भाजीपाला घेण्यासाठी कृषी विभागाचे मार्गदर्शन उपयुक्त करते. दोन्ही भावांचे शेतामध्ये मिळणारे सक्रिय सहकार्य उत्साहवर्धक ठरते" -प्रशांत शिंदे, शेतकरी, लोहा, ता. हदगाव संपादन- प्रल्हाद कांबळे

