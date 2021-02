Success Story : फुलशेतीतून लाखोंची कमाई; उज्ज्वल भविष्याचा मार्ग

नांदेड : कोरोना या संसर्गाने अनेकांच्या जीवनात बदल घडवून आणला. या काळात अनेकांच्या हातचा रोजगार गेला. परंतु रोजगार गेल्याचे दु: ख मनात न ठेवता जीद्दीने अनेक तरुण शेतीकडे वळले. आपल्या काळ्या आईची सेवा करुन विविध पिकांतून लाखोंचे उत्पादन घेत आहेत. अशाच एका बिलोली तालुक्यातील अटकळी येथील उच्चशिक्षित तरुण शेतकऱ्याने अन्य पिकाला बगल देत एक एकर फुलशेतीतून वर्षाकाठी तब्बल दोन लाखांच्या जवळपास नफा मिळवला आहे. खरीप हंगामातील पिकांना अनेक औषधांच्या फवारण्या, खुरपणी, वेचणी करण्यासाठी लागणारा खर्च यापेक्षा फुल शेती अधिक फायद्याची असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. दयानंद ईरवंत भद्रे यांना परिसरात फुलारी व प्रगतिशील शेतकरी म्हणून ओळखले जाते. शेतात दरवर्षी अनेक प्रयोग करुन वेगवेगळे पीक घेतात. कधी टरबूज, मिरची तर कधी हळद यासह आधी पीक घेतले. गेल्या तीन वर्षांपासून ते झेंडूच्या फुलांची शेती करीत आहेत. फुलांच्या उत्पादनातून चांगला फायदा होत आहे. त्यांनी एका एकरात गलांडा आणि बिजली या जातीच्या फुलांची शेती केली. यातून त्यांना वर्षाकाठी तब्बल एक लाख ७० हजार रुपयांचा केवळ नफा झाला. फुलांची विक्री नांदेड, देगलूर, बोधन, निजामबाद या ठिकाणी कमी औषधी व खर्चात तेही सिंचन पद्धतीने पाणी देऊन फुल पीक वाढविले गेले. एका एकरात जवळपास १०० क्विंटल फुलांचे उत्पादन झाले. सदर फुलांची विक्री नांदेड, देगलूर, बोधन, निजामबाद या ठिकाणी अधिक होते. बाजारात या फुलांना तीस रुपये ते ऐंशी रुपयांपर्यंत मागणी असते. साधारणतः एका एकरात सर्वच खर्च बघता तब्बल दीड लाखाचे उत्पन्न मिळत असून तेही केवळ साडेतीन महिन्यात. फुलशेतीला मिळकतीचे साधन बनविले फुलांची शेती करणे फायद्याचे आहे. हे उच्चशिक्षित शेतकर्‍यांनी दाखवून दिले आहे. पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करुन कामाच्या शोधात पुणे गाठले होते. परंतु ते काम अधिक व पगार कमी मिळत असल्याने त्यांनी परत आपले गाव गाठले. आता गावात शेती करण्याचा मानस झाला. अगोदर विविध प्रकारची पिके घेतली. परंतु सर्वाधिक उत्पन्न हे फुलशेतीतून मिळत असल्याने सद्यस्थितीत फुलशेतीला मिळकतीचे साधन बनविले.

- दयानंद ईरवंत भद्रे



