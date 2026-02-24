नांदेड

Success Story: साक्षी ठाकरेला नेदरलँड्समध्ये ६१ लाखांच्या पॅकेजवर नोकरी; मेकॅनिकल विभागातून झालेली पहिली आंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट

Sakshi Thakre’s Milestone Achievement: साक्षी तेजराम ठाकरे हिने नांदेडमधील मेकॅनिकल शाखेतील पहिली आंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट मिळवली. नेदरलँड्सच्या ‘शिप्सवेरफ् स्लॉब’ कंपनीत तिला ६१ लाख प्रतिवर्ष वेतनावर निवड झाली.
Success Story

Success Story

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवीन नांदेड : श्री गुरू गोबिंदसिंघजी अभियांत्रिकी व तंत्रशास्त्र संस्था, विष्णुपुरी, नांदेड येथील यंत्र अभियांत्रिकी (मेकॅनिकल) शाखेची अंतिम वर्षातील विद्यार्थिनी साक्षी तेजराम ठाकरे हिची नेदरलँड्स येथील ‘शिप्सवेरफ् स्लॉब’ कंपनीमध्ये ६१ लाख प्रतिवर्ष वेतनावर निवड झाली.

Loading content, please wait...
Nanded
education
student
motivational story
Placement
Success story

Related Stories

No stories found.