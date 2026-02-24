Success Story: साक्षी ठाकरेला नेदरलँड्समध्ये ६१ लाखांच्या पॅकेजवर नोकरी; मेकॅनिकल विभागातून झालेली पहिली आंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट

नवीन नांदेड : श्री गुरू गोबिंदसिंघजी अभियांत्रिकी व तंत्रशास्त्र संस्था, विष्णुपुरी, नांदेड येथील यंत्र अभियांत्रिकी (मेकॅनिकल) शाखेची अंतिम वर्षातील विद्यार्थिनी साक्षी तेजराम ठाकरे हिची नेदरलँड्स येथील ‘शिप्सवेरफ् स्लॉब’ कंपनीमध्ये ६१ लाख प्रतिवर्ष वेतनावर निवड झाली..संस्थेच्या इतिहासात मेकॅनिकल विभागातून झालेली ही पहिली आंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट आहे. मुलाखत प्रक्रियेदरम्यान परिचय फेरी व तांत्रिक फेरी अशा दोन टप्प्यांत तिची निवड झाली. नागपूर येथील एस.टी. जोसेफ हायस्कूलमधून प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर साक्षीने अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी एस.जी.जी.एस. नांदेडची निवड केली..MPSC Success : संघर्ष ते यशाचे शिखर! सायकलवर भंगार गोळा करणाऱ्या वडिलांच्या कन्येची MPSC त राज्यात पहिली झेप.शैक्षणिक अभ्यासाबरोबरच तिने विविध तांत्रिक स्पर्धांमध्ये आपली दखलपात्र कामगिरी केली. तिने रोबोकॉन २०२४ (आशिया पॅसिफिक) स्पर्धेत संस्थेचे प्रतिनिधित्व केले, रोबोटिक्स क्लब ‘आरएनएक्सजी’ची वित्तप्रमुख म्हणून काम पाहिले, स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन जिंकून एक लाख रुपयांचे पारितोषिक मिळवले तसेच ग्रँड अॅम्बेसेडर कार प्रदर्शन, औद्योगिक रोबोटिक्स व विभागीय प्रकल्पांत सक्रिय सहभाग घेतला..New India Literacy: समाजप्रबोधनपर ओव्यांतून ‘नवभारत साक्षरता’; प्राथमिक शिक्षिकांकडून निर्मिती; जिल्हा परिषदेसह जावळी पंचायत समितीचा उपक्रम.विभागप्रमुख डॉ. एस. जोगी व डॉ. ए. मिश्रा यांच्या प्रेरणेतून प्रा. तिलक जाधव, प्रा.डॉ. जीत पाटील, जे.एस. सारडा यांच्या मार्गदर्शनात तिने हे यश संपादन केले. या यशाबद्दल संस्थेचे संचालक डॉ. मनेश कोकरे, नियामक मंडळाचे अध्यक्ष सुनील रायठठ्ठा, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, डॉ. विक्रम गद्रे, राजश्री पाटील, निखिल मुंडले, प्रशांत पौळ, आशुतोष डुमरे, बाबा सुखविंदर सिंघजी, डॉ. डी.डी. डोये, डॉ. जे.व्ही. मेघा आदींनी तिचे अभिनंदन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.