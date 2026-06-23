Nanded: गुरुद्वारा कायद्यात ७० वर्षांनंतर बदल, नव्या अधिनियमाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नांदेड: जगप्रसिद्ध तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब गुरुद्वाराच्या प्रशासनात मोठे बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. तब्बल ७० वर्षांपूर्वी लागू झालेला ‘दि नांदेड शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब अधिनियम, १९५६’ रद्द करून त्याऐवजी नवीन कायदा लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. .मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. देश-विदेशातून गुरुद्वारात येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत गेल्या काही वर्षांत मोठी वाढ झाली असून, प्रशासनाची व्याप्ती आणि जबाबदाऱ्याही वाढल्या आहेत..मोदी सरकारमधील मंत्र्याचा राजीनामा, राष्ट्रपतींकडे सोपवलं राजीनाम्याचं पत्र.बदलत्या काळानुसार, १९५६ मधील अनेक तरतुदी कालबाह्य ठरत असल्याने नवीन कायद्याची गरज व्यक्त केली जात होती. गुरुद्वाराचा कारभार अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि प्रभावी करण्यासाठी राज्य शासनाने न्यायमूर्ती भाटीया समितीची नियुक्ती केली होती. समितीने गुरुद्वाराच्या प्रशासन, व्यवस्थापन आणि निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात विविध शिफारशी केल्या होत्या..त्या शिफारशींचा अभ्यास करून राज्य शासनाने नवीन कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार ‘दि नांदेड शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब अधिनियम, १९५६’ रद्द करण्यात येणार असून, त्याऐवजी ‘दि तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब गुरुद्वारा अधिनियम’ या नव्या कायद्याच्या प्रारूपाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: १८ दिवसात २० छापे, कोट्यवधींचा माल जप्त; १४ जणांना अटक, अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई.विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने या कायद्याचे अंतिम प्रारूप तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात हा कायदा मंजुरीसाठी सादर केला जाईल. विधिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर गुरुद्वाराच्या प्रशासनासाठी नवीन नियमावली, निवडणूक नियम तसेच उपविधी (बाय-लॉज) तयार करण्यात येणार आहेत. नांदेडच्या धार्मिक, सामाजिक आणि पर्यटन क्षेत्रासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, गुरुद्वाराच्या भविष्यातील प्रशासनाची दिशा निश्चित करणारा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.