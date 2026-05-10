Nanded News: नवीन तमलूर शाळेची इमारत धोकादायक अवस्थेत;विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर; तातडीने स्थलांतराची मागणी, डागडुजी करण्याकडेही दुर्लक्ष

देगलूर: तालुक्यातील नवीन तमलूर येथील नूतन जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या काही वर्गखोल्या अत्यंत धोकादायक अवस्थेत आहेत. इमारतीच्या भिंतींना मोठे तडे गेले असून, छताची अवस्थाही जीर्ण झाल्याने कोणत्याही क्षणी दुर्घटना घडण्याची भीती पालकांकडून व्यक्त होत आहे..त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने येत्या शैक्षणिक वर्षापूर्वी विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करावे, अशी मागणी ग्रामस्थांसह पालकांकडून होत आहे.शाळेची इमारत पुनर्वसन काळात बांधण्यात आलेली असून, अनेक वर्षांपासून तिची कोणतीही दुरुस्ती अथवा डागडुजी करण्यात आलेली नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. वर्गखोल्यांच्या छतावरील सिमेंटचे तुकडे वारंवार खाली पडत असून, विद्यार्थी आणि शिक्षक भयभीत वातावरणात शिक्षण घेत आहेत..Nanded News: मॉन्सूनपूर्व नालेसफाईला प्रारंभ;आयुक्त डॉ. डोईफोडे यांची विविध भागांत पाहणी.येत्या पावसाळ्यात छत गळती, भिंतींमध्ये ओलावा निर्माण होणे तसेच इमारतीचा काही भाग कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने पालकांमध्ये तीव्र चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याची भावना ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत..तक्रारीनंतर शिक्षण विभागाकडून चौकशीचे आदेशया गंभीर परिस्थितीची दखल घेत ॲड. प्रल्हाद गड्डमवार यांनी शिक्षण विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर शिक्षण विभाग (प्राथमिक), जिल्हा परिषद नांदेड यांनी पंचायत समिती देगलूरच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष पाहणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्राथमिक चौकशीत इमारतीचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा उल्लेख करण्यात आला असून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे..Premium|Iceland Vatnajökull glacier floods : वत्नायोकुल हिमनदी: बर्फाच्या चादरीखाली दडलेला धगधगता ज्वालामुखी आणि विद्ध्वंसक पुराचे संकट."जिल्हा प्रशासनाने केवळ चौकशीचे आदेश देऊनच थांबू नये, तर तत्काळ विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करून नवीन इमारतीची व्यवस्था करावी. एखादी घटना घडल्यानंतर हालचाल करण्यापेक्षा आजच ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा हीच खरी प्राथमिकता असली पाहिजे. लवकर निर्णय न घेतल्यास प्रशासनाविरोधात नागरिक आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत."- ॲड. प्रल्हाद गड्डमवार.पावसाळ्यापूर्वी निर्णयाची अपेक्षायेत्या १५ जूनपासून नवीन शैक्षणिक वर्षाला प्रारंभ होत आहे. त्यातच काही दिवसांत पावसाळा सुरू होणार असल्याने परिस्थिती अधिक धोकादायक बनण्याची शक्यता आहे. मुसळधार पावसामुळे इमारतीची झीज वाढून मोठी दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल पालक उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने वेळ न दवडता पर्यायी वर्गखोल्यांची व्यवस्था करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे, अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे.स्थानिक प्रशासनालाही सतर्कतेच्या सूचनाशिक्षण विभागाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत स्थानिक प्रशासन तसेच पोलिस विभागाशी समन्वय ठेवण्याच्या सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी संबंधित प्रश्न असल्याने याकडे केवळ औपचारिक चौकशी म्हणून न पाहता आपत्कालीन विषय म्हणून हाताळण्याची अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालू नकाविद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ करणारी ही परिस्थिती तत्काळ बदलावी, अन्यथा आंदोलन करणार असल्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.