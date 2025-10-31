Nanded News: खूनप्रकरणी बाप-लेक अटकेत; तरुणाचा खून करून विहिरीत फेकले

तामसा : मुलाने वडिलांच्या मदतीने मित्राचा खून केल्याची घटना हिमायतनगर तालुक्यातील कांडली स्थानकाजवळ घडली असून, संशयित आरोपी बाप-लेकाला तामसा पोलिसांनी अटक केली आहे. विशाल दारेवाड (वय १९) व गणेश दारेवाड (वय ४०) अशी त्यांची नावे आहेत..मृत नकुल संजय पावडे (वय १८) बारावीत शिकत होता. शनिवारी (ता. २५) मध्यरात्रीनंतर एक ते दोनदरम्यान नकुल हा संशयित आरोपी दारेवाड यांच्या घराजवळ आला. हे बघून विशाल व गणेश या बाप-लेकांनी नकुलला बेदम मारहाण करून त्याचा खून केला आणि मध्यरात्रीच नकुलला पोत्यात टाकून भोकर परिसरातील सुधानदी प्रकल्प भागातील विहिरीत फेकून दिले..२६ ऑक्टोबरला मृताच्या वडिलाने मुलगा रात्रीपासून घरात नसल्याची तक्रार तामसा पोलिस ठाण्यात दिली होती. सहायक पोलिस निरीक्षक सहदेव खेडकर यांनी घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तपास सुरू केला..दोन दिवसांत बेपत्ता असलेल्या नकुलचा खून झाल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले. पोलिसांनी तपास करून आरोपींना संशयावरून ताब्यात घेतले. त्यांची कसून चौकशी केली असता त्यांनी नकुलच्या खुनाची कबुली दिल्यानंतर विहिरीमधून पोत्यात बांधलेला मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. या घटनेमुळे गावात मोठी खळबळ उडाली आहे..Crime News : नाशिक रोड पुन्हा हादरले! मालमत्तेच्या वादातून अमोल मेश्राम यांचा क्रूर खून; दोन आरोपींना ३ तासांत अटक.तामसा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात बुधवारी (ता. २९) शवविच्छेदन करण्यात आले. खुनाच्या आरोपावरून आरोपी विशाल दारेवाड व गणेश दारेवाड यांना अटक करण्यात आली. तपास सहायक पोलिस निरीक्षक सहदेव खेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली फौजदार बालाजी नरवटे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.