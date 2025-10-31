नांदेड

Nanded News: खूनप्रकरणी बाप-लेक अटकेत; तरुणाचा खून करून विहिरीत फेकले

सकाळ वृत्तसेवा
तामसा : मुलाने वडिलांच्या मदतीने मित्राचा खून केल्याची घटना हिमायतनगर तालुक्यातील कांडली स्थानकाजवळ घडली असून, संशयित आरोपी बाप-लेकाला तामसा पोलिसांनी अटक केली आहे. विशाल दारेवाड (वय १९) व गणेश दारेवाड (वय ४०) अशी त्यांची नावे आहेत.

