जुन्या वादातून नांदेड शहराच्या असर्जन भागात एकाचा निर्घृण खून

नांदेड : शहराच्या विष्णुपूरी (ता. नांदेड) (Nanded vishnupuri) भागात राहणाऱ्या हरमितसिंगग पुजारी (Harmitshing pujari) या वीस वर्षीय युवकाचा जुन्या वादातून (old dispuse murder) त्याच्या मित्रांनी दोरीने गळा आवळून निर्घृण खून केला. ही घटना सोमवारी (ता. १०) पहाटे दोनच्या सुमारास असर्जन परिसरात उघडकीस आली. याप्रकरणी नांदेड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात असर्जनच्या चार जणांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. The brutal murder of one in the Asarjan area of Nanded city over an old dispute

याबाबत अधिक माहिती अशी की विष्णुपूरी येथील राहणारा हरमीतसिंग रेखासिंग पुजारी (वय २०) याचे आणि असर्जन येथील एका युवकासोबत काही दिवसापूर्वी कुठल्यातरी कारणाने वाद झाला होता. या वादाचा राग मनात धरुन त्याने हरमीतसिंग पुजारी याला रविवारी (ता. नऊ) मेच्या रात्री साडेनऊच्या सुमारास विष्णुपूरी परिसरातील एका रस्त्यावर गाठले. त्याच्याशी वाद घालून आपल्या मित्रांना बोलावून घेऊन त्यांच्या मदतीने हरमितसिंग याला असर्जन परिसरात असलेल्या एमपी थेटर कंपाऊंडमध्ये नेले. तेथे त्याला बेदम मारहाण करुन दोरीने गळा आवळून निर्घृण खून केला. हा प्रकार सोमवारी ( ता. दहा ) मेच्या पहाटे दोनच्या सुमारास उघडकीस आला.

घटनेची माहिती नियंत्रण कक्षास मिळाल्यानंतर तेथून ग्रामिण पोलिस ठाण्यात संदेश गेला. यानंतर ग्रामिण पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अशोक घोरबांड, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विश्वजीत कासले, फौजदार शेख असद यांनी आपल्या वरिष्ठांना माहिती देऊन घटनास्थळ गाठले. तोपर्यंत पोलिस उपाधीक्षक (इतवारा उपविभाग) सिद्धेश्वर भोरे यांनीही घटनास्थळ गाठून पाहणी केली. हरमितसिंग पुजारी याच्या मृतदेहाचा पंचनामा करुन उत्तरीय तपासणीसाठी शासकिय रुग्णालय विष्णुपूरी येथे मृतदेह दाखल केला.

याप्रकरणी रेखासिंग पुजारी यांच्या फिर्यादीवरुन नांदेड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात असर्जन येथील राहणाऱ्या चार जणांविरुद्ध संगनमताने खून केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विश्वजीत कासले करत आहेत. चारही आरोपी सध्या फरार असून त्यांना लवकरच अटक करु असा विश्वास पोलिस निरीक्षक श्री. घोरबांड आणि एपीआय विश्वजीत कासले यांनी व्यक्त केला.