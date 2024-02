नांदेड

Nanded : दहशतीसाठी गुन्हेगारांचा नवा फंडा ; गाड्या फोडण्याचे प्रमाण वाढले,पोलिस विभागाचे दुर्लक्ष

Criminals' new terror; The number of vandalism has increased, the neglect of the police department. | गल्लीबोळात आपली दहशत निर्माण व्हावी, आपल्याला सर्वसामान्यांनी ‘दादा’, ‘भाऊ’ म्हणावे यासाठी काही गुन्हेगारांनी नवा फंडा सुरू केला आहे.