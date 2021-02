नांदेडच्या सांगवीमध्ये चोरट्यांनी चार दुकाने फोडले; लाखो रुपयांचा मुद्देमाल लंपास

नांदेड : शहरातील सांगवी टी पॉइंट परिसरात असलेल्या कॉम्प्लेक्समधील मोबाईल शॉपी, इलेक्र्टॉनिक व इतर असे एकूण चार दुकाने फोडून लाखो रुपयांचा मुद्देमाल चोरट्यांनी लंपास केला आहे. गुरुवारी (ता. चार) पहाटे ही घटना उघडकीस आल्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विजय जाधव यांनी माहिती दिली. विमानतळ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या सांगवी टी पॉइंटजवळ आसनाकडे जाताना उजव्या बाजूच्या कॉम्पलेक्समध्ये गुरुवारी (ता. चार) पहाटे अज्ञात चोरट्यांनी एक मोबाईल शॉपी, इलेक्ट्रॉनिक दुकान, दवाखाना व एका खासगी शाळेच्या कार्यालयाचे शटर तोडून त्यातील लाखो रुपयांचा मुद्देमाल चोरट्यांनी लंपास केला आहे. या प्रकरणी विमानतळ पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशीरापर्यंत सुरु होती.



घटनेची माहिती मिळताच श्वान पथकाला आरोपीचा शोध घेण्यासाठी घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले. फिंगरप्रींट पथकही घटनास्थळी दाखल झाले होते. शिवाय विमानतळ पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अनिरुद्ध काकडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देवून पाहणी केली. एकंदरीतच शहरात दिवसाढवळ्या होत असलेली लुटमार, चोरी व इतर गुन्ह्यांमुळे नागरिक हतबल झाले आहेत. विशेष म्हणजे पोलिसांची शहराच्या विविध भागांमध्ये रात्रीची गस्त सुरु असतानांही चोरट्यांचा धुमाकुळ मात्र कमी झालेला दिसत नाही. शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी जिल्हा पोलिस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे यांनी या बाबीकडे लक्ष घालुन शहरातील रात्रीची पोलिस गस्त वाढविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. व्यापाऱ्यांमध्ये घबराट

पोलिसांसह फिंगरप्रिंट तज्ज्ञ तसेच श्वान पथकाने सकाळी चोरट्यांचा माग काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यांना त्यात यश आले नाही. या घटनेत किती रुपयांचा मुद्देमाल चोरीला गेला, याची माहिती रात्री उशीरापर्यंत समजू शकली नाही. दरम्यान एकाच रात्री चोरट्यांनी चार ठिकाणी डल्ला मारल्यामुळे व्यापाऱ्यांसह नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण पसरले आहे. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

