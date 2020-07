नांदेड : संचारबंदीमध्ये तीन दिवसाची वाढ, नागरिकांनी सहकार्य करावे- प्रशासन

नांदेड : कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या पाहता जिल्ह्यातील लॅाकडाऊनमध्ये जिल्हा प्रशासनाने वाढ केली आहे. तसेच ता. २४ जुलैपासून जिल्ह्यात सोमवार ते शुक्रवार या काळात दुकाने व इतर खासगी आस्थापना चालू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून ता. १२ जुलैपासून जिल्ह्यामध्ये संपूर्ण संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. या कालावधीत औषधी दुकाने वगळता इतर सर्व सेवा बंद करण्यात आले आहेत. ता. २० जुलैपर्यंत ही संचारबंदी लावण्यात आली होती. मात्र गेल्या तीन दिवसातील कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या पाहता लॅाकडॉउनमध्ये वाढ होईल असे ग्राह्य धरले जात होते. अपेक्षेप्रमाणे जिल्हाधिकारी डॉ. विटणकर यांनी याबाबत रविवारी (ता. १९) रात्री उशिरा आदेश काढले. या देशात ता. २३ जुलैपर्यंत संचारबंदी कायम राहील असे नमूद केले आहे. हेही वाचा - नांदेडात कोरोनाचे थैमान सुरुच : रविवारी ६६ बाधीत, २४ बरे तर दोघांचा मृत्यू, संख्या पोहचली ९३५ वर दुकाने व खाजगी अस्थापना सुरू ठेवण्यास परवानगी अत्यावश्यक सेवेकरिता नेमण्यात आलेले अधिकारी, कर्मचारी व वैद्यकीय कारणास्तव रुग्ण आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या नातेवाईकांना मुभा राहणार आहे. संचारबंदी कालावधीत साठेबाजी करणार्‍याविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहे. सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत व्यवहार सुरू राहणार. जिल्ह्यात ता. २४ जुलैपासून व्यवहार सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. नांदेड जिल्हा नॉन रेड झोनमध्ये असल्याने प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून इतर क्षेत्रातील दुकाने व खाजगी अस्थापना सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. त्याचवेळी सोमवार ते शुक्रवार या कालावधीत सकाळी सात ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत दुकाने सुरू ठेवता येणार आहेत. तसेच शनिवारी आणि रविवारी सर्व व्यवहार बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाचे पालन करण्यासाठी महसुल, महापालिका, नगरपालिका व पोलिस विभागाची संयुक्त पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. अत्यावश्यक सेवा वगळता नागरिकांनी कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये लाॅकडाउनच्या काळात नागरिकांनी प्रशासनास सहकार्य करा. अत्यावश्यक सेवा वगळता नागरिकांनी कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता क्वारंटाईन झोनची संख्याही झपाट्याने वाढली आहे. शंभरहून अधिक झोन जाहीर झाले आहेत. जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिक्षक, महापालिका आयुक्त, जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि आदी अधिकारी या तीन दिवस वाढविण्यात आलेल्या संचारबंदीचे पालन नागरिकांनी करावे असे आवाहन करत शहर व जिल्हाभरात फिरत आहेत.

