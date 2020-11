तीन दुचाकींचा समोरासमोर विचित्र अपघात; एक ठार दोन जखमी

किनवट (नांदेड) : तीन दुचाकींच्या समोरासमोर झालेल्या विचित्र अपघातात एक ठार, एक गंभीर तर एक जखमी झाला. हा अपघात आज (ता.२४) सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास किनवट-माहूर महामार्गावर शांतीभूमी बौध्द स्मशानभूमी जवळ झाला. याबाबतची अधिक माहिती, शहरातील रंगवैभव कलेक्शन या कापड दुकानात काम करणारा लोणी (ता. किनवट) येथील निखिल ब्रम्हाजी गुंजकर (वय २४) हा एम.एच. २६ - बी.के. २४४८ क्रमांकाच्या दुचाकीवरून शेतातून डबलसीट किनवटकडे येत होता. तर टी. एस. ०१ - एफ. ए. २२०९ क्रमांकाची दुचाकी किनवटहून बाहेर जात होती. तीसरी दुचाकी साठेनगरातून किनवट - माहूर महामार्गावर येत होती. या तीनही गाड्यांची विचित्र टक्कर झाली. या अपघातात निखिल गुंजकर हा तरुण जागीच ठार झाला. तर रुद्राक्ष शंकर जल्लावार (वय २२) रा.साठेनगर, किनवट याच्या उजव्या डोळ्याच्या बाजूला मोठी जखम झाल्याने गंभीर जखमी झाला आहे. समोरुन येणा-या तेलंगणाच्या आदिलाबाद जिल्ह्यातील इच्चोडा मंडळातील आडेगांव येथील चिटफंडचा कर्मचारी बलविरसिंग ठाकूर (वय ४०) हा किरकोळ जखमी झाला आहे. या घाईगर्दीत तिस-या दुचाकीस्वाराने पोबारा केल्याचे बघ्यांनी सांगितले आहे. जखमींवर येथील सानेगुरुजी रुग्णालयात डॉ.अशोक बेलखोडे यांनी उपचार केला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक मारोती थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक मुरली राठोड, पोहेकाँ. आप्पाराव राठोड, पो.ना. एलकधरे, पोकॉ. ज्ञानेश्वर डुकरे यांनी जाऊन घटनेचा पंचनामा केला. रुद्राक्ष जल्लावार गंभीर असल्याने त्यास पुढील उपचारासाठी आदिलाबाद किंवा नांदेड येथील जिल्हा रुग्णालयाकडे पाठवण्याच्या हालचाली सुरु होत्या. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: Three two wheelers collided head on on the Kinwat Mahur Highway on Tuesday