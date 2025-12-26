Loha Accident : अपघातानंतर कारने घेतला पेट, होरपळून एकाचा मृत्यू

लोहा - चालकाचे नियंत्रण सुटून दुभाजकावर जोराने आदळलेल्या भरधाव कार (एमएच २६ एके ६४४४) ने अचानक पेट घेतल्याने होरपळून एका जणाचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी (ता. २५) सायंकाळी सातच्या सुमारास नांदेड–लातूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३६१ वर सोनखेडपासून तीन किलोमीटर अंतरावर वंदना पेट्रोल पंपाजवळ घडली..नांदेडहून लोह्याकडे येणाऱ्या कारचा चालकाचा ताबा सुटल्याने कार दुभाजकावर चढली. त्यानंतर कारने उलटल्यामुळे घर्षण होऊन काही क्षणांतच कारने पेट घेतला. अपघातानंतर कारचा दरवाजा उघडता न आल्यामुळे अडकून पडल्याने नांदेड येथील रहिवासी असलेल्या एका व्यक्तीचा जागीच होरपळून मृत्यू झाला. वृत्त लिहिस्तोवर मृताची ओळख पटली नव्हती..घटनेची माहिती मिळताच सोनखेड पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी पांडुरंग माने घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिक नागरिकांनी लोहा नगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाला पाचारण करून आग आटोक्यात आणली. त्यानंतर विस्कळीत झालेली वाहतूक पुन्हा सुरळीत करण्यात आली. अपघातग्रस्त कारमधील प्रवासी माळेगाव यात्रेसाठी निघाले असावेत, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे..तसेच अपघातस्थळी रस्ता सुरक्षा क्रमांक १०३३ कडून वेळेत मदत मिळाली नसल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी नांदेड जिल्हा शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आला असून, या अपघाताबाबत अधिक तपास सोनखेड पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.