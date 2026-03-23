Nanded News: जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा हळदीला मोठा फटका; उत्पादनात ३० ते ४० टक्क्यांची घट, शेतकरी पुन्हा सापडले संकटात

नांदेड: जिल्ह्यात यंदा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे हळद पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून उत्पादनात सुमारे ३० ते ४० टक्क्यांची घट नोंदवली जात आहे. कापूस व सोयाबीनप्रमाणेच हळद पिकालाही या अवकाळी पावसाचा जबरदस्त फटका बसला आहे. परिणामी, मोठा खर्च करूनही अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे..दरवर्षी एकरी १५ ते २० क्विंटलपर्यंत हळदीचे उत्पादन मिळत असताना, यंदा ते थेट ८ ते १० क्विंटलपर्यंत खाली आले आहे. हळदीची लागवड मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली असली तरी अतिपावसामुळे पिकावर विपरीत परिणाम झाला आहे. पाण्याचा निचरा न झाल्याने शेतात पाणी साचून राहिले आणि त्यामुळे मुळांना कुज येऊन उत्पादन घटल्याचे चित्र आहे..Nanded News: २८० हेक्टरवरील पिके भुईसपाट; अवकाळीचा कहर ; ४४८ शेतकरी संकटात; पिके मातीमोल .हळद काढणीसाठी मजुरांचा तुटवडा ही आणखी एक गंभीर समस्या समोर आली आहे. एक एकर हळदीच्या काढणीसाठी १५ ते २० हजार रुपये मजुरी द्यावी लागत आहे. एवढा खर्च करूनही वेळेवर मजूर मिळत नसल्याने काढणी उशिरा होत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान अधिक वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..नांदेडच्या बाजारपेठेत सध्या हळदीला प्रतिक्विंटल १३ ते १५ हजार रुपयांचा दर मिळत असला तरी उत्पादन घटल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती अपेक्षित उत्पन्न येत नाही. त्यामुळे खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न कमी राहून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. एकूणच, अतिवृष्टीमुळे हळद उत्पादनात झालेली मोठी घट ही जिल्ह्यातील शेती अर्थकारणासाठी चिंतेची बाब ठरत असून शेतकऱ्यांकडून शासनाकडे तातडीने मदत व दिलासा देण्याची मागणी होत आहे..शेतकरी काय म्हणतात..."दरवर्षी चार एकरमध्ये १०० ते ११० क्विंटल हळद व्हायची, परंतु यावर्षी चार एकरांत ३० ते ३५ क्विंटल हळद होईल, अशी शक्यता आहे."- परमेश्वर बडाळे,प्रगतिशील शेतकरी गणपूर"यावर्षी अति पावसामुळे हळद पिकावर परिणाम झाला, त्यामुळे यावर्षी मला तीन एकरमध्ये ९२ डबे हळद झाली आहे. दरवर्षी यापेक्षा चांगले उत्पन्न हाती येते, परंतु यंदा मोठा फटका बसला आहे."-पवन इंगोले, शेतकरी, मालेगाव."हळद काढणीला सुरवात केली असून गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा उत्पादन निम्म्यावरच येईल, अशी शक्यता दिसून येते."-प्रगतिशील शेतकरी, खैरगाव"गतवर्षी अतिवृष्टीमुळे हळद पिकात पाणी साचून राहिल्याने उत्पादनावर त्याचा मोठा परिणाम जाणवत आहे."-अनिल कदम,हळद उत्पादक रोडगी"बाजार समितीचे मुख्य पीक हळद आहे. परंतु, उत्पादन घटल्यामुळे शेतकरी, खरेदीदार, हमाल-मापाडी हे सर्वच घटक अडचणीत आले आहेत. या सर्वांवरच उत्पादन घटल्यामुळे परिणाम जाणवत आहे."- संजय देशमुख लहानकर, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती नांदेड.