नांदेडला हळदीच्या दरात तेजी; कमाल दर पंधरा हजारावर : आवक घटल्याचा परिणाम

नांदेड : नांदेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सध्या हळदीची आवक घटल्याने दरात सुधारणा झाली आहे. मागील आठवड्यात एक मार्चला कमाल दर पंधरा हजार, किमान सात हजार सातशे तर सरासरी आठ हजार सातेशेवर पोचले होते. सध्या बाजारातील कमी झालेली आवक तसेच नवीन हळदीचा उतारा घटल्याने दरात तेजी आल्याचे सुत्रांनी सांगीतले. मराठवाड्यातील हळदीची प्रमुख बाजारपेठ असलेल्या नांदेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नवामोंढा बाजारात मार्च महिना सुरु होताच हळदीच्या दरात सुधारणा झाली आहे. सध्या आवक घटल्यामुळे तसेच नवीन हळदीच्या उताऱ्यात घट येत असल्यामुळे दरात तेजी येत असल्याची माहिती जाणकारांनी दिली. दरम्यान सरासरी दरातही सुधारणा झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी दोन पैसे अधीक मिळत आहेत. ता. एक मार्च रोजी बाजारात २६८ क्विंटल हळदीची आवक झाली. यास कमाल पंधरा हजार रुपये, किमान सात हजार सातशे तर सरासरी आठ हजार सातशे रुपये दर मिळाला. दोन मार्च रोजी ३५३ क्विंटल हळदीची आवक झाली. यास कमाल नऊ हजार ११० रुपये, किमान सात हजार सातशे तर सरासरी आठ हजार ४४५ रुपये दर मिळाला. तीन मार्च रोजी ५४७ क्‍विंटल हळदीची आवक झाली. यास कमाल दर दहा हजार ६० रुपये, किमान सात हजार ७९५ तर सरासरी आठ हजार पाचशे रुपये दर मिळाला. चार मार्च रोजी २१२ क्‍विंटल हळदीची आवक झाली. यास कमाल दर ११ हजार दोनशे, किमान सात हजार ८०५ तर सरासरी आठ हजार ७३५ रुपये दर मिळाला. पाच मार्च रोजी २६३ क्विंटल हळदीची आवक झाली. याच कमाल नऊ हजार रुपये दर मिळाला तर किमान दर सात हजार ६९५ व सरासरी आठ हजार ४९० रुपये दर मिळाला. आठ मार्च रोजी ३४६ क्‍विंटल हळदीची आवक झाली. यास कमाल अकरा हजार सहाशे एक रुपये, किमान आठ हजार तर सरासरी आठ हजार सहाशे रुपये दर मिळाला. नऊ मार्च रोजी ४५१ क्विंटल हळदीची आवक झाली. यास कमाल नऊ हजार १३० तर किमान सात हजार सहाशे तर सरासरी आठ हजार दोनशे रुपये दर मिळाला. दरम्यान या दरवाढी मागे हळद बाजारात हळदीची वाढलेली मागणी तसेच आवकमध्ये घट झाल्यामुळे दर वाढल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान नव्या हळदीचा उताराही एकरी २५ ते ३० टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी येत असल्यामुळे दरात सुधारणा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सध्या बाजारात नवीन तशी जुनी हळदही विक्रीसाठी येत असल्याची माहिती बाजार समितीचे सचिव वामनराव पवार आमदुरेकर यांनी दिली. लागवडीला झालेला उशीर, अतिवृष्टी तसेच करपा रोगामुळे यंदा हळदीचा उतारा २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत कमी येत आहे. एकरी ३० ते ३५ क्विंटलपर्यंत येणारा उतारा यंदा २० ते २५ क्विंटलपर्यंत येत आहे.

- अवधूत कदम, शेतकरी, पांगरी ता. अर्धापूर.

Web Title: Turmeric prices rise in Nanded; Maximum rate per fifteen thousand: Consequences of declining income nanded news