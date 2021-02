बहिणीचा फोटो काढणाऱ्या युवकाचा खून करणाऱ्या दोघांना पोलिस कोठडी; धर्माबाद शहरातील घटना

नांदेड : बहिणीचा मोबाईलमध्ये फोटो काढणाऱ्या एकाचा जमीनीवर आपटून खून करणाऱ्या दोघांना धर्माबाद न्यायालयालयाने पाच दिवसाच्या पोलिस कोठडीत पाठविले आहे. ही घटना धर्माबाद शहरातील साठेनगर परिसरात शनिवारी (ता. सहा) सायंकाळी घडली होती. धर्माबाद येथील साठेनगर भागात राहणारा आकाश शिवराम भंगारे उर्फ पप्प्या याने त्याचा भागात राहणाऱ्या एका मुलीचा आपल्या मोबाईलमध्ये फोटो काढला होता.ही बाब सदर मुलीच्या भावाला समजली. यानतंर त्याने कट रचुन आकाश भंगारे याचा खून करण्याचा निर्धार केला. ता. सहा फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजताच्या दरम्यान आकाश शिवराम भंगारे या तरुणाला साठेनगरला लागूनच असलेल्या राममंदीर परिसरात मारेकऱ्यांनी गाठले. माझ्या बहिणीचा फोटो का काढला म्हणून त्याच्याशी वाद घातला. एवढेच नाही तर सचीन पत्रे आणि त्याचा मित्र रोहीत जोंधळे या दोघांनी त्याला बेदम मारहाण केली. एवढेच नाही तर आकाश भंगारेला जमिनीवर आपटून त्याचा खून केला. त्यानंतरही जमिनीवर आपटले आणि त्याच्या गुप्तांगावर व डोक्यावर कुठल्यातरी हत्याराने प्रहार केल्यामुळे तो जागीच ठार झाला. त्यानतंर हे दोघेही पसार झाले. घटनेची माहिती मयताची बहीण गंगासागर लक्ष्मण गायकवाड यांनी धर्माबाद पोलिसांना दिली. पोलिस निरीक्षक सोहन माछरे हे आपल्या सहकारी अधिकाऱ्यांसह घटनास्थळी पोहचले. या प्रकरणी दोघांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करुन तपास पोलिस निरीक्षक मोहन मात्रे यांनी आपल्या हाती घेतला. मारेकऱ्यांची माहिती मिळताच त्यांनी दोघांनाही शनिवारी (ता. सहा) रात्रीच ताब्यात घेतले. रविवारी या दोघांनाही धर्माबाद पोलिसांनी न्यायालयासमोर हजर केले असता न्यायाधीश श्री. सोळंके यांनी सचीन पत्रे व रोहित जोंधळे यांना पाच दिवसाच्या पोलिस कोठडीत पाठविले आहे.



Web Title: Two arrested for murdering youth for taking sister's photo; Incidents in Dharmabad city nanded news