Nanded Accident: नांदेड जिल्ह्यातील दोन वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये; जणांचा मृत्यू झाला

नायगाव : मुखेड-नरसी रोडवर होटाळ्याजवळ गुरुवारी रात्री साडेसातला कार व दुचाकीची धडक झाली. यात दुचाकीस्वार राजेश सुरेश निरदुडे (वय ३२,रा.मुखेड) यांचा मृत्यू झाला. तर रवी चंद्रकांत निरदुडे (२०) गंभीर जखमी झाले. .ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य केले. नायगावच्या ग्रामीण रुग्णालयावर प्रथमोपचार करून रवी यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..भरधाव ट्रकने धडक दिल्याने दुचाकीवरून गावाकडे परतणारे भाजीपाला विक्रेते शंकर वाघोजी खांडरे (वय ४५, रा. डोंगरकडा, ता.कळमनुरी) यांचा मृत्यू झाला. .अर्धापूर-वारंगा रस्त्यावरील सम्राट अशोक चौक परिसरात शुक्रवारी (ता.१२) दुपारी अडीचला हा अपघात झाला. येथील आठवडे बाजारात भाजी विक्री करून खांडरे गावाकडे परतत होते.