बेरोजगार दिव्यांगांनी अर्थमंत्र्यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्यासह राज्याच्या अर्थसंकल्पाची केली होळी

नांदेड : कोरोना या संसर्गामुळे उपासमारीची वेळ आलेल्या राज्यातील विस लाखांच्या वर संख्या असलेल्या दिव्यांगाच्या कल्याण व पुनर्वसनासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद न ठेवल्यामुळे तसेच वाढती बेरोजगारीसह गत पाच ते सहा महिन्यांपासून रखडलेल्या निराधार मानधनासाठीही अद्याप निधी उपलब्ध करुन दिला नाही. त्यामुळे बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समीती नांदेड आणि संभाजी ब्रिगेड दिव्यांग आघाडी नांदेड यांच्याकडुन सोमवारी (ता. २२) रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्यासह राज्याच्या अर्थसंकल्पाची होळी करत आपला रोश व्यक्त केला आहे. या दरम्यान पोलिसांनी आंदोलन कर्त्यांकडील अर्थमंत्र्यांचा प्रतिकात्मक पुतळा ताब्यात घेताच दिव्यांगांकडुन अर्थमंत्र्यांच्या विरोधात आणि महाविकास आघाडीच्या विरोधात प्रचंड घोषणाबाजी करत जिल्हाधिकारी परीसर दणानुन काढला. त्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांना एक निवेदन सादर करण्यात आले. हेही वाचा - नांदेड ग्रामिण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हेगारी वाढली; आयजीनी लक्ष देण्याची गरज या निवेदनात म्हटले आहे की एवढ्यावरच जर शासन स्तरावरुन अर्थसंकल्पात सुधारणा करुन दिव्यांगांसाठी भरीव तरतूद न ठेवल्यास लवकरच यापेक्षाही उग्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येणार आहे आणि यास सर्वस्वी प्रशासनच जबाबदार राहणार असल्याचे म्हटले आहे त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. आजच्या या आक्रमक होळी दहन आंदोलनात राहुल साळवेसह प्रदिप गुबरे, विष्णु जायभाये, फेरोज खान हदगावकर, अमरदिप गोधने, नागनाथ कामजळगे यांच्यासह असंख्य दिव्यांग सहभागी झाले होते.

