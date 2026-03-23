Nanded News: २८० हेक्टरवरील पिके भुईसपाट; अवकाळीचा कहर ; ४४८ शेतकरी संकटात; पिके मातीमोल

नांदेड: निसर्गाच्या अवकाळी कोपाने नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा अक्षरशः तोंडचा घास हिरावून घेतला आहे. १६ ते २० मार्चदरम्यान झालेल्या वादळी पाऊस आणि गारपिटीच्या तडाख्याने तब्बल २८०.४५ हेक्टरवरील पिके व फळबागा जमीनदोस्त झाल्या असून, ४४८ शेतकरी थेट बाधित झाले आहेत. प्रशासनाच्या प्राथमिक अहवालाने या नुकसानीची भीषणता अधोरेखित केली आहे..देगलूर आणि अर्धापूर तालुक्यांना या संकटाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. गारांच्या माऱ्याने ज्वारीची पिके अक्षरशः भुईसपाट, तर आंबा, टरबूज, खरबूज यांसारख्या नगदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. भाजीपाला पिकांनाही याचा फटका बसून शेतकऱ्यांच्या हातचे सर्वच हिशेब कोलमडले आहेत. प्रशासनाच्या नोंदीनुसार, १९७ हेक्टर जिरायत, ३८ हेक्टर बागायत आणि ४५.४५ हेक्टर फळपीक क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. हा आकडा केवळ प्राथमिक असून, प्रत्यक्ष नुकसान याहून अधिक असण्याची शक्यता शेतकरी व्यक्त करत आहेत..वीज पडून मृत्यू; जनावरांचेही नुकसानया नैसर्गिक आपत्तीने पिकांबराबरच जीवितहानीही झाली. देगलूर तालुक्यातील शिळवणी येथे दीपिका राठोड यांचा वीज पडून मृत्यू झाला. यासोबतच १२ लहान दुधाळ जनावरे, १ मोठे व १ लहान ओढकाम करणारे जनावर दगावले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान झाले आहे..भरपाईचा प्रश्न ऐरणीवरअवकाळीच्या या तडाख्याने शेतकरी पूर्णतः हवालदिल झाला असून, आता शासनाकडून तातडीच्या मदतीची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्वरित भरपाई मिळाली नाही, तर आर्थिक संकट अधिकच तीव्र होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..२४ मार्चला पुन्हा इशारा; शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे सावटदरम्यान, प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबईच्या अंदाजानुसार २४ मार्च रोजी पुन्हा वादळी वारे, मेघगर्जना आणि पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. वाऱ्याचा वेग ताशी ३० ते ४० किमी राहू शकतो. परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने शेतकऱ्यांना सतर्कतेचा इशारा देत काढून ठेवलेल्या पिकांचे संरक्षण करण्याचे आवाहन केले आहे.