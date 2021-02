नांदेडात अवकाळीचा बळी : सुजलेगाव येथे विज पडून मजूराचा मृत्यू

नायगाव ( जिल्हा नांदेड ) : शेतात कापलेला हरभरा जमा करत असतांना पाऊस आला. पावसापासून बचाव करण्यासाठी झाडाखाली थांबलेल्या माधव दिगांबर वाघमारे (वय ४८) या शेतमजुराच्या अंगावर विज पडल्याने त्याचा जागीच गतप्राण झाला. तर एक महीला या घटनेत भाजली आहे. सदरची घटना गुरुवारी (ता. १८) रोजी दुपारी अडीच्या दरम्यान तालुक्यातील सुजलेगाव येथे घडली. मागच्या तीन- चार दिवसापासून हवामान विभागाने विजेच्या गडगडाटासह पावसाचा अंदाज व्यक्त केल्याने ग्रामीण भागातील शेतकरी हरभरा, ज्वारी व गव्हाच्या पिकाची कापणी करण्यासाठी एकच धावपळ करत होते. जिल्ह्यात गुरुवारी (ता. १८) सकाळपासून ढगाळ वातावरण होते. त्यामुळे नायगाव तालुक्यातील सुजलेगाव येथील शेतकरी मारोती कुह्राडे यांनी माधव दिगांबर वाघमारे (वय ४८) याच्यासह अन्य मजुराकडून शेतातील कापून ठेवलेले हरभऱ्याचे पिक एकत्र जमा करण्याच्या कामात व्यस्त होते. यावेळी दुपारी दोनच्या सुमारास अचानक ढग भरुन आले. विजेच्या कडकडासह पाऊस सुरु झाला. हरभरा जमा करत असतांना पाऊस आल्याने मजुरासह सर्वजन शेतातील अंब्याच्या झाडाखाली जावून थांबले. यावेळी माधव वाघमारे यांच्या अंगावर नैसर्गीक विज पडल्याने ते जागीच गतप्राण झाले. तर त्यांच्या बाजूला उभी असलेल्या सुमनबाई दिगांबर वाघमारे यांना पण शेकाटा बसल्याने त्या भाजल्या आहेत. यांना तातडीने उपाचारासाठी नायगावच्या ग्रामीण रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



Web Title: Untimely death in Nanded: Worker dies in lightning strike at Sujlegaon