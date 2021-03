उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प इसापूर धरणातून पाणीपाळी सुरु; सुरक्षेच्यादृष्टिने जनतेने सुचनांचे पालन करावे

नांदेड : उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाच्या ( इसापूर धरणाच्या ) लाभक्षेत्रांतर्गत नांदेड, हिंगोली व यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व लाभधारक व जनतेसाठी सन 2020- 21 मधील रब्बी हंगामातील सिंचनाकरीता इसापूर उजवा कालवा व इसापूर डावा कालव्यातून तीन पाणीपाळ्या देण्यात आलेल्या आहेत. प्रकल्पावरील कालव्यातुन लाभक्षेत्रांना पाणी सोडले जात आहे. कालवे पूर्ण भरुन वाहत असल्यामुळे कोणीही व्यक्ती, मुले, स्त्रिया यांनी कालव्यावरुन फिरु नये, कालव्यामध्ये पोहण्यास जाऊ नये, कालव्यामध्ये धुणी, भांडी, वाहने, जनावरे, धुण्यासाठी जाऊ नये, कालव्याच्या सेवापथावरुन वाहनांची, बैलगाड्यांची, जनावरांची ये- जा करु नये, यामुळे अपघात होऊन जीवीत व वित्त हानी होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही व अशा प्रकारच्या अनेक घटना घडलेल्या आहेत. या सुचनांचे सर्व जनतेने काटेकोरपणे पालन करावे असे, आवाहन उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र. एकचे कार्यकारी अभियंता पी. एल. भालेराव यांनी केले आहे. या प्रकल्पावर जवळपास एक लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली भिजते रब्बी हंगाम राबविण्यात आलेला असून सध्या उन्हाळी हंगाम सुरु झालेला आहे. उन्हाळी हंगामातील पाणी चालु आहे. दिलेल्या सूचनांकडे कोणीही दुर्लक्ष करु नये अन्यथा दुर्देवाने काही जीवीत व वित्त हानी झाल्यास हे कार्यालय कोणत्याही परिस्थितीत जबाबदार राहणार नाही. अशावेळी कालवा बंद करण्यात येणार नाही. या प्रकल्पावर जवळपास एक लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली भिजते. उन्हाळा चालु झाला असल्यामुळे पिण्याच्या पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही त्यामुळे कालवा बंद केल्यास लाखो हेक्टर जमीन सिंचनापासून वंचित राहून सिंचन विस्कळीत होऊन हजारो शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होईल. त्यांचे हाताशी आलेल्या पिकांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. उन्हाळा चालु झाला असल्यामुळे पिण्याच्या पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. यामुळे शेतकरी व जनतेमध्ये असंतोष पसरुन शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे सर्व जनतेस दिलेल्या सुचनांचे पालन करावे असेही आवाहन जलसंपदा विभागाने कार्यकारी अभियंता पी. एल. भालेराव यांनी केले आहे.

