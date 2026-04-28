Nanded News: धुळीच्या त्रासामुळे प्रवाशांचे आरोग्य धोक्यात; वडगाव-बिहारीपूर मार्ग अपूर्ण

बाऱ्हाळी: राष्ट्रीय महामार्ग १६१ (अ) वरील वडगाव ते बिहारीपूरदरम्यान रस्त्याचे काम अद्याप अपूर्ण असून, या मार्गावरून सुसाट धावणाऱ्या हायवा वाहनांमुळे सर्वत्र धुळीचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यामुळे प्रवाशांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. .दहा वर्षांपूर्वी नांदेड-उस्माननगर-कौठा-मुखेड-बाऱ्हाळी-औराद-बिदर या रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा मिळाला. या विभागाचे आमदार डॉ. तुषार राठोड यांच्या प्रयत्नातून २०१८ मध्ये या महामार्गाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन कामाला सुरवात झाली. मात्र, जवळपास पाच वर्षे उलटूनही काही ठिकाणी महामार्गाचे काम अपूर्णच आहे..विशेषतः वडगाव ते बिहारीपूरदरम्यान चार ते पाच किलोमीटरचा रस्ता अद्याप कच्चा आहे. काही जमिनींच्या मोबदल्यासंदर्भात प्रकरण न्यायालयात गेल्याने काम रखडल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, या रस्त्याची एकदाही दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. बाऱ्हाळीहून मुक्रमाबादकडे जाण्यासाठी हा जवळचा मार्ग असल्याने नागरिक याच रस्त्याचा वापर करतात. याच मार्गावर लेंडी धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील काळी माती मोठ्या प्रमाणात उपसा करून वाहतूक केली जात आहे. त्यामुळे सुमारे १०० ते १२५ टिप्पर या रस्त्यावरून रात्रंदिवस धावत आहेत..या वाहनांमुळे मोठ्या प्रमाणात धूळ उडत असून, दुचाकीस्वारांनाजीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. दोन हायवा एकमेकांसमोर आल्यास धुळीचे लोट इतके दाट होतात की, काही क्षण रस्ता दिसत नाही. उडणाऱ्या धुळीमुळे श्वसनाचा त्रास वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे..या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष देऊन किमान या चार ते पाच किलोमीटर रस्त्याचे डांबरीकरण करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.