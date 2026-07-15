Nanded: नांदेडच्या वसंतनगर–मगनपुरात उघड्या नाल्या, खड्डेमय रस्ते आणि वीज समस्येमुळे नागरिक हैराण; प्रशासनाविरोधात संताप

नांदेड: शहरातील ‘व्हीआयपी कॉलनी’ म्हणून पाहण्यात येणाऱ्या वसंतनगर–मगनपुरा परिसरात प्रवेश करताच उघड्या नाल्या, त्यात कचऱ्याचा खच, रस्त्याच्या मधोमध पडलेले जीवघेणे खड्डे, तुटलेले चेंबर्स, उखडलेले रस्ते आणि वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा हे चित्र नागरिकांच्या रोजच्या संघर्षाची साक्ष देताना दिसते. .वसंतनगर आणि मगनपुरा या भागांत अनेक महिन्यांपासून मूलभूत सुविधांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेक ठिकाणी नाल्यांची स्वच्छता होत नसल्याने कचरा साचून पाण्याचा निचरा थांबला आहे. परिणामी दुर्गंधी पसरत असून, डासांचे प्रमाण वाढले आहे. शाळकरी मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना जीव मुठीत घेऊन ये-जा करावी लागत आहे.यात भर म्हणजे वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा..काही मिनिटांसाठी नव्हे तर अनेकदा तासनतास वीज गायब होत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावरही परिणाम होत आहे. व्यावसायिकांचे आर्थिक नुकसान होत असून, घरगुती कामेही खोळंबत आहेत.परिसरातील नागरिकांनी महापालिका, वीज वितरण कंपनी आणि लोकप्रतिनिधींकडे वेळोवेळी तक्रारी केल्या. काहीवेळा अधिकारी पाहणीसाठी आले, आश्वासनेही दिली; मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती ‘जैसे थे’च. काही ठिकाणी तात्पुरते खडी टाकणे किंवा किरकोळ दुरुस्ती करण्यात आली; पण कायमस्वरूपी उपाययोजना केली गेली नाही..Ladki Bahin Yojana: अर्ज छाननीत दोन लाख महिला अपात्र; बीडमध्ये लाडकी बहीण योजनेतील अनधिकृत लाभावर लागणार ब्रेक .कर भरतात नागरिक... सुविधा मात्र कागदावर!वसंतनगर–मगनपुरा परिसरातील नागरिक नियमितपणे मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, वीजबिल आणि इतर शासकीय कर भरत आहेत. तरीही मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने नागरिकांत असंतोष आहे. परिसराचा विकास आराखडा नेमका कुठे अडकला, मंजूर झालेल्या निधीची कामे किती पूर्ण झाली आणि संबंधित विभागांकडून देखभाल का होत नाही, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी नागरिक करत आहेत..IMD Weather Forecast : सोशल मीडिया की IMD? हवामानाचा अचूक अंदाज कुठून घ्यावा? हवामान तज्ज्ञांनी सांगितली पेरणी ते काढणीपर्यंतची सोपी ट्रिक."वसंतनगर–मगनपुरा परिसरातील रस्ते, नाल्या आणि वीजपुरवठ्याच्या समस्या अनेक महिन्यांपासून कायम आहेत. तक्रारी करूनही केवळ आश्वासने मिळतात, प्रत्यक्ष काम होत नाही. पावसाळ्यात परिस्थिती आणखी बिकट होते. प्रशासनाने तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात."-अमोल देशमुख, रहिवासी"उघड्या नाल्या, तुटलेले चेंबर्स आणि खड्डेमय रस्त्यांमुळे महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. रात्रीच्या वेळी अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लोकप्रतिनिधी आणि महापालिकेने या भागातील विकासकामांना तातडीने प्राधान्य द्यावे."-संगीता पाटील, रहिवासी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.