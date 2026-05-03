Nanded News: नियोजनशून्य कारभारावर नागरिकांचा संताप; वाशी ; कोणतीही पूर्व सूचना न देता वीज वारंवार होते गूल

वाशी: तालुक्यासह शहरात वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार वारंवार घडत असल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. ऐन उन्हाळ्यात वीजपुरवठ्याचा लपंडाव सुरू असल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता वारंवार वीज खंडित होत असल्याने वीज वितरण कंपनीच्या नियोजनशून्य कारभारावर नागरिकांकडून तीव्र टीका होत आहे..गेल्या काही दिवसांपासून दिवसांतून अनेक वेळा वीजपुरवठा खंडित होत आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी अचानक वीज गुल होत असल्याने उकाड्याने नागरिकांचे हाल होत आहे. उकाड्यामुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक व रुग्णांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. वीज कधी जाईल आणि कधी येईल याचा काहीच नेम नाही, अशा संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहेत..व्यावसायिकांनाही याचा मोठा फटका बसत आहे. सलून, वेल्डिंग, किरकोळ उद्योग तसेच थंडपेय व आईस्क्रीम विक्रेत्यांचे व्यवसाय अक्षरशः ठप्प होत आहेत. वीजेवर अवलंबून असलेल्या उपकरणांमध्ये सततच्या व्होल्टेज फ्लक्चुएशनमुळे बिघाड होत असून आर्थिक नुकसान वाढत आहे. दरम्यान, पावसाळ्यापूर्वी करावयाच्या देखभाल, दुरुस्तीकडेही महावितरणने पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे.झाडांच्या फांद्या तारांवर आदळणे, सैल तारा, वाकलेले खांब यामुळे वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. त्यामुळे येत्या पावसाळ्यात परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण भागात परिस्थिती अधिक गंभीर आहे..शेतकऱ्यांना शेतीपंपासाठी आवश्यक वीज मिळत नसल्याने पिकांना पाणी देणे कठीण झाले आहे. रात्री उशिरा किंवा अनियमित वेळेत वीजपुरवठा दिला जात असल्याने शेतकऱ्यांना जागरण करावे लागत आहे..उघडे ट्रान्सफॉर्मर देताहेत अपघाताला निमंत्रणशहरातील काही भागांत उघडे ट्रान्सफॉर्मर नागरिकांच्या जीवाला धोका ठरत आहेत. दरवाजे नसणे, फ्युजऐवजी थेट तारा वापरणे अशा प्रकारांमुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे. काही ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मरमधून स्पार्किंग होऊन आग लागण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. नागरिकांच्या वारंवार तक्रारी असूनही परिस्थितीत सुधारणा होत नसल्याने महावितरणविरोधात रोष तीव्र होत आहे. वीज ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवून तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात आणि वीज खंडित होण्याचे प्रकार थांबवावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे.