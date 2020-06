Video - मृगनक्षत्राच्या मुहूर्तावर मासळीबाजारात खव्वयांची गर्दी

नांदेड : लॉकडाउनमुळे जवळपास सत्तर दिवसांपासून मटन मार्केट, मासळीबाजार बंद असल्याने खव्वयांच्या तोंडची चव पळाली होती. मात्र शनिवार (ता.सहा जून) पासून सर्व प्रतिष्ठाने आणि बाजारपेठा उघड्या ठेवण्याची मुभा देण्यात आली. यातच रविवारी (ता.सात) मृगनक्षत्र अर्थात (मिरग) आल्याने खव्वयांचा आनंद द्विगुणी झाला आणि मासळीबाजारात खव्वयांनी मासळी खरेदीसाठी एकच गर्दी केली होती. लॉकडाउनमध्ये मटन - मच्छी विक्री करण्यावर बंद होती. परंतु मांसाहार करणाऱ्यांना मात्र चिकन, मटन उपबल्ध होत होते. परंतु मागील ७० दिवसांपासून मासळी खाण्यासाठी मिळत नव्हती. सध्या आठवडीबाजार देखील भरत नाही. त्यामुळे नागरीक घरात बसून आहेत. समांतर अंतर राखुन शनिवारपासून पूर्ण बाजारपेठ सुरु झाली. मच्छीमारांनी देखील बाजार उघडणार म्हणून यापूर्वीच हैदराबाद, मुंबई, नाशिक अशा मोठ्या शहरांतून विविध प्रकारचे मासे मागविले होते. याशिवाय सिद्धेश्वर, येलदरी, मनाड, विष्णुपूरी धरण आदी ठिकाणांहून विविध जातींच्या मासळी बाजारात दाखल झाली. हेही वाचा- Video - नांदेडच्या गोदावरीची अशी आहे चित्तरकथा, कशी? ते वाचाच ​ रविवारच्या मासळी बाजारात १५ ते २० किलो वजनाचे मासे विक्रीसाठी आले होते. जे यापूर्वी कधीच बाजारात येत नव्हते. शहरातील सर्वच मासळी बाजारात नागरीकांना मासळी खरेदीसाठी मोठी गर्दी केली होती. यातही रऊ, कतला, वाम, गावरान पापलेट अशा माशांना सर्वाधिक मागणी होती. नियमित मासे खाणारे मात्र ताजे माशांची पारख करुनच खरेदी करताना दिसत होते. विशेष म्हणजे कमी वजानाच्या माशांचे दर २०० रुपये किलो तर वजनाने जास्त असलेल्या माशांचे भाव ६०० ते ७०० रुपये किलो होते. नुकत्याच आलेल्या निसर्ग चक्रिवादळ, लॉकडाउनमुळे मच्छिमारांना मच्छिमारीसाठी समुद्रात न जाण्याच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे मच्छिमारांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. माशांचे दर मागील वर्षापेक्षा ७० ते १०० रुपयांनी वाढल्याचे स्थानिक मच्छिमारांकडून सांगितले जात आहे. मच्छिमारांसाठी शासनाने अर्थिक मदत द्यावी

जिल्ह्यात मच्छिमारांची संख्या मोठी आहे. परंतु त्यांच्याकडे मच्छिमारीसाठी पुरेशी साधने नाहीत. त्यामुळे मच्छिमारीसाठी मर्यादा येतात. लॉकडाउनमुळे तर मच्छिमारांचे प्रचंड हाल झाले आहेत. मच्छिमारांसाठी देखील शासनाने अर्थिक मदत अथवा पॅकेज जाहीर करावे, तेव्हाच हा तळहातावर पोट असणारा मच्छिमार वर्ग व्यवसायात टिकेल.

-नानासाहेब लकारे

