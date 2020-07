नांदेड : नांदेड ग्रामिण पोलिसांनी नावघाट परिसरातून कत्तलीसाठी डांबून ठेवलेले ३४ गोवंश ता. तीन जूलै रोजी जप्त केले होते. या प्रकरणी एकावर गुन्हा दाखल करून जप्त गोवंश वाकद (ता. भोकर) येथील एका पडीत व अडगळीत असलेल्या गोशाळेत सोडण्यात आले. विशेष म्हणजे या गोशाळेत जनावरांना कुठलीच सुरक्षा व सुविधा नाही. सोडण्यात आलेल्या गोवंशाना चारा-पाणी व वैद्यकीय सुविधा, वीज नसल्याने त्यातील काही गोवंश आजारी पडले आहेत. एका कसायाच्या तावडीतून सोडून दुसऱ्या कसायाच्या दावणीला बांधल्याचा प्रकार असल्याने गोवंश भक्तामधून संताप व्यक्त होत आहे. सविस्तर वृत्त असे की ता. तीन जुलै रोजी गुप्त माहितीच्या आधारे इतवारा उपविभागीय पोलिस अधिकारी धनंजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली नांदेड ग्रामिण पोलिस ठाण्याचे फौजदार शेख असद यांनी नावघाट परिसरात सापळा लावून एका गोठ्यात डांबून ठेवलेले ३४ गोवंश जप्त केले. यावेळी पोलिसांनी एकाला ताब्यात घेऊन त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून अटक केली. जप्त गोवंश ठेवायचे कुठे हा प्रश्‍न पोलिसांसमोर पडला. वाकद येथील कै. शंकरराव माणिकराव ढोले गोशाळा



यावेळी जप्त केलेले गोवंश हिमायतनगर येथील देवकृपा गोशाळा तथा गोविज्ञान केंद्र पवना (ता. हिमायतनगर) येथे पाठवावे यासाठी गोशाळेचे संचालक किरण बिच्चेवार यांनी ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक प्रशांत देशपांडे यांच्याशी संपर्क साधून आमच्या गोशाळेमध्ये पाठवावेत अशी विनंती केली होती. श्री. देशपांडे यासाठी सकारात्मक होते पण ऐनवेळी सदरील गोवंश भोकर तालुक्यातील वाकद येथील कै. शंकरराव माणिकराव ढोले गोशाळा येथे पाठविण्यात आले. या गोशाळेमध्ये अगोदरचे एकही गोवंश किंवा पाळीव जनावर नाही. हेही वाचा - संचारबंदी म्हणजे संचारबंदीच, उल्लंघन केल्यास...विजयकुमार मगर अडगळीच्या ठिकाणी या गोवंशाना सोडण्यात आले अशा या अडगळीच्या ठिकाणी या गोवंशाना सोडण्यात आले. परंतु येथे त्यांची कुठलीच व्यवस्था नसल्याने त्या गोवंशाना चारा- पाणी नाही. तसेच अनेक गोवंश आजारी पडलेले आहेत. यावरून स्पष्ट दिसुन येते की पोलीस प्रशासनाने या गोशाळेमध्ये कोणाच्या सांगण्यावरून गोवंश ठेवले आहेत. ना वैद्यकीय सुविधा, ना निवा-याची व्यवस्था, ना विजेची व्यवस्था कोणतीही व्यवस्था नसलेल्या गोशाळेमध्ये गोवंश का पाठवण्यात आले असावेत असा प्रश्न परीसरातील नागरीक व गोवंश भक्तांमधून उपस्थित होत आहे.

