Nanded: विष्णुनगरमध्ये सुविधांचाच ‘खड्डा’; कचऱ्याचे ढीग, उघड्या नाल्या, खचलेल्या रस्त्यांनी नागरिकांचे जगणे अवघड

नांदेड: शहरातील हिंगोली गेट पुलाखालून विष्णुनगरकडे जाणाऱ्या मार्गावर पाऊल टाकताच प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचे भयावह चित्र समोर येते. एकीकडे शहर स्वच्छतेच्या दाव्यांचा गाजावाजा केला जात असताना दुसरीकडे विष्णुनगर परिसरात मात्र कचरा, उघड्या नाल्या आणि खड्डेमय रस्त्यांनी नागरिकांच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. दुर्गंधी, डासांचा प्रादुर्भाव, सांडपाण्याची समस्या आणि अपघातांची भीती यामुळे परिसरातील नागरिक त्रस्त झाले असून मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे..हिंगोली गेट पुलाखालून विष्णुनगरकडे जाणारा रस्ता हा नागरिकांच्या दैनंदिन वापरातील महत्त्वाचा मार्ग आहे. मात्र, या मार्गाची सुरवात होताच मोठ्या नाल्याचे विदारक वास्तव समोर येते. नाल्यात मोठ्या प्रमाणावर कचरा साचलेला असून घाण पाण्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. विशेष म्हणजे याच ठिकाणी महावितरणचे कार्यालय असल्याने दररोज अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांची मोठी वर्दळ असते..Railway Ticket Booking: यूजर-फ्रेंडली डिझाइन, कमी स्टेप्स आणि फास्ट बुकिंग! IRCTC संकेतस्थळाचा कायापालट, कधी होणार सुरू? .मात्र, कार्यालयासमोरच असलेल्या या अस्वच्छतेमुळे प्रशासनाच्या स्वच्छता व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नाल्यांमध्ये साचलेल्या कचऱ्यामुळे पाण्याचा प्रवाह थांबला असून डासांची उत्पत्ती होत आहे. सकाळ-संध्याकाळ डासांचा उपद्रव वाढल्याने नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची भीती आहे. पावसाळ्यात ही परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असून साचलेल्या घाणीमुळे साथीचे आजार पसरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे..या भागातून पुढे जाताना रस्त्याची दुरवस्था प्रकर्षाने जाणवते. अनेक ठिकाणी रस्ता खचलेला असून मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. काही भागांत रस्त्याची कामे किंवा खोदकाम झाल्यानंतर त्याची योग्य पद्धतीने दुरुस्ती करण्यात आलेली नसल्याने वाहनचालकांना कसरत करत मार्ग काढावा लागतो. दुचाकीस्वारांसाठी हे खड्डे धोकादायक ठरत असून रात्रीच्या वेळी अपघाताची शक्यता अधिक वाढत आहे.."नाल्यांची सफाई वेळेवर होत नसल्याने दुर्गंधी आणि डासांचा त्रास वाढला आहे. अनेकवेळा तक्रारी करूनही परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाहणी करून तातडीने उपाययोजना कराव्यात."-अक्षय भोयर, विष्णुनगर"रस्त्यांची अवस्था खराब झाल्याने दररोज प्रवास करताना भीती वाटते. खड्डे आणि असुरक्षित मार्गामुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे. नागरिकांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे."-विशाल शिंदे, विष्णुनगर.Pune: मांजरीतील सराफा दुकानावर दरोडा; भिंत फोडून ३० किलो सोने-चांदीच्या दागिन्यांवर डल्ला.रेल्वेस्थानक परिसरात बिकट अवस्था२६ नंबर रोडच्या कॉर्नरवर पोचल्यानंतर नाल्यांमध्ये कचरा आणि घाण साचलेली दिसून येते. परिसरात डुकरांचा वावर वाढल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. विष्णुनगरकडून रेल्वे स्टेशन गोकुळनगर चौकाकडे जाताना रस्त्याची अवस्था बिकट होत जाते. रस्त्यावर ठिकठिकाणी खड्डे पडलेले आहे. खड्डे बुजविण्याऐवजी त्यामध्ये गिट्टी टाकून तात्पुरती मलमपट्टी करण्यात आल्याने समस्या सुटण्याऐवजी वाढली आहे.नियोजनाचा अभाव डोकेदुखीनाल्यांची नियमित साफसफाई आणि गाळ काढण्याची प्रक्रिया वेळेत न झाल्यास पाणी तुंबण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. खोदकामानंतर रस्त्यांची योग्य पद्धतीने पुनर्बांधणी न झाल्याने भविष्यात रस्ते आणखी खराब होण्याची शक्यता आहे. पथदिवे, वाहतूक व्यवस्थापन आणि पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित मार्ग याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी करूनही कायमस्वरूपी उपाय होत नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.