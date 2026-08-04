नांदेड

Vishnupuri Dam: सहा वर्षांतच कोट्यवधी रुपये पाण्यात; ‘विष्णुपुरी’च्या व्हर्टिकल गेटसाठी पुन्हा ९ कोटींची तरतूद, रोलर बदलण्याचे काम

₹9 Crore Approved for Vishnupuri Dam Gate Repairs: सहा वर्षांपूर्वी २५ कोटींहून अधिक खर्च झाल्यानंतरही दुरुस्तीची गरज का निर्माण झाली, यावर प्रश्न उपस्थित होत असून कामाच्या पारदर्शकतेची मागणी होत आहे.
Vishnupuri Dam

Vishnupuri Dam

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रामेश्वर चंद्रकलाबाई बालाजीराव काकडे

नांदेड : शहराचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रमुख स्रोत असलेल्या विष्णुपुरी येथील कै. शंकरराव चव्हाण प्रकल्पातील व्हर्टिकल गेटच्या कामावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अवघ्या सहा वर्षांपूर्वी २५ कोटींहून अधिक रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या गेटच्या रोलरची पुन्हा निर्मिती, उभारणी आणि दुरुस्तीसाठी तब्बल ९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

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