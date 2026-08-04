Vishnupuri Dam: सहा वर्षांतच कोट्यवधी रुपये पाण्यात; ‘विष्णुपुरी’च्या व्हर्टिकल गेटसाठी पुन्हा ९ कोटींची तरतूद, रोलर बदलण्याचे काम

रामेश्वर चंद्रकलाबाई बालाजीराव काकडेनांदेड : शहराचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रमुख स्रोत असलेल्या विष्णुपुरी येथील कै. शंकरराव चव्हाण प्रकल्पातील व्हर्टिकल गेटच्या कामावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अवघ्या सहा वर्षांपूर्वी २५ कोटींहून अधिक रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या गेटच्या रोलरची पुन्हा निर्मिती, उभारणी आणि दुरुस्तीसाठी तब्बल ९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. .त्यामुळे वर्ष २०२० मध्ये झालेले काम निकृष्ट होते का, अथवा तांत्रिक त्रुटींमुळे एवढ्या अल्पावधीत दुरुस्तीची वेळ का आली, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. विष्णुपुरी प्रकल्पातून नांदेड उत्तर आणि दक्षिण या दोन्ही शहरांना पाणीपुरवठा केला जातो. गेल्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे प्रकल्प ९७ टक्क्यांवर भरला. त्यामुळे शहराच्या पिण्याच्या पाण्याची चिंता दूर झाली..मात्र, याच वेळी गेटवरील रोलर बदलण्याचे काम सुरू असल्याने या खर्चाबाबत चर्चा रंगली आहे. पाटबंधारे विभागाने एप्रिल-मे २०२६ मध्ये व्हर्टिकल गेटच्या नवीन रोलरची निर्मिती, उभारणी व दुरुस्तीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता दिली असून, त्यासाठी ९ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे..Mahavitaran Privatization: वीज वितरण पुन्हा खासगीकरणाच्या वाटेवर; ‘जीटीएल’च्या अपयशानंतरही फ्रँचायजीच्या हालचाली; संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा.विशेष म्हणजे, प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी काही गेटवर जुने रोलरच वापरले जात असल्याचा दावा स्थानिकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे मंजूर निधी, प्रत्यक्ष सुरू असलेले काम आणि वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याबाबत पारदर्शकतेची मागणी होत आहे..पूरपरिस्थितीची भीतीविष्णुपुरी प्रकल्पाला एकूण १८ गेट असून, त्यापैकी १४ गेटद्वारे विसर्ग केला जातो. सध्या रोलर बसविण्याचे काम सुरू असल्याने आवश्यकतेनुसार गेट उघडण्यात तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात, अशीही चर्चा आहे. प्रकल्प जवळपास पूर्ण क्षमतेने भरला असतानाही अद्याप एकही गेट उघडण्यात आलेले नाही. दरम्यान, गोदावरीच्या वरच्या खोऱ्यात अतिवृष्टी झाल्यास पाण्याची आवक झपाट्याने वाढू शकते. अशा परिस्थितीत गेट वेळेत कार्यान्वित न झाल्यास नदीकाठच्या गावांवर पूरस्थितीचा धोका निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..Supreme Court Judge: 'लाईक्स'साठी बाजारात न्यायाचा लिलाव! सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सोशल मीडियावर का संतापले?."विष्णुपुरी प्रकल्पाच्या व्हर्टिकल गेटला रोलर बसविण्याचे निम्मे काम पूर्ण झाले. उर्वरित कामही लवकरच पूर्ण होईल. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण भरला तरी पूरस्थिती निर्माण होणार नाही. "-प्रशांत देशमाने, अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी)सहा वर्षांतच दुरुस्तीची गरज का?सहा वर्षांपूर्वी पूर्ण झालेल्या कामासाठी एवढ्या मोठ्या खर्चाची पुन्हा गरज का भासली, मूळ कामाची गुणवत्ता तपासली का? संबंधित कंत्राटदारावर जबाबदारी निश्चित होणार का आणि नव्या कामाची तांत्रिक तपासणी कशी केली जात आहे, या प्रश्नांची उत्तरे आता पाटबंधारे विभागाने देण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.