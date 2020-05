कोरोना इफेक्ट; सोशल डिस्टन्सिंग पाळत झाले शुभमंगल!

नांदेड ः कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात लॉकडाउन घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे ऐन लग्नसराईच्या काळात अनेकांची लग्न खोळंबली होती. त्यामुळे अनेकांनी आपली लग्न पुढे ढकलली आहेत, तर काहींनी साध्या पद्धतीने लग्न उरकली आहेत. नांदेडमध्येही एका परिवाराने अत्यंत साध्या पद्धतीत मंगळवारी (ता. १२) ठरलेल्या वेळेत आणि मुहूर्तावर घरातील अंगणात लग्न केल आहे. भाग्यश्री माणिकराव मुळे व अरविंद किशनराव पानपट्टे असे या नवदांपत्याची नावे आहेत. विशेष म्हणजे या लग्नात मोजकेच नातेवाईक वऱ्हाडी बनून आले होते. हेही वाचा - हातातोंडाशी आलेली आमदारकी गेली, तरी गोपछडे म्हणतात... कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर जगभरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्रातही कोरोनो व्हायरससदृश रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. हा सोहळा म्हणजे कोरोना व्हॉयरसच्या पार्श्वभूमीवर तरोड्याच्या मुळे आणि पानपट्टे कुटुंबीयांनी सर्व समाजाला कोरोना व्हायरसशी लढण्यासाठी नेमकं काय करावं या बाबत दिलेलं मोठं उदाहरण म्हणावं लागेल. गेल्या दोन महिन्यांपासून दोन्ही कुटुंबांतील मंडळी लग्नाच्या तयारीत व्यस्त होते. तरोड्यातील ‘लक्ष्मी गार्डन’ येथील मंगल कार्यालयात (ता. १२) मे रोजी मोठ्या थाटा माटात हे लग्न पार पडणार होतं. पण कोरोनाने भारतात प्रवेश केला आणि दोन्ही कुटुंबीयांचे मोठ्या थाटात लग्न करायचे स्वप्न फक्त स्वप्नच राहिले. कारण केवळ १५ ते २० जणांच्या उपस्थितीतच हा लग्न सोहळा पार पडण्याची यांच्यावर वेळ आली. विशेष म्हणजे नवरदेव अरविंद पानपट्टे हे स्वतः शिक्षक आणि वधू भाग्यश्री उच्च शिक्षित आहे. त्यांनी पण कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी निर्णय घेत केवळ मोजक्याच नातेवाइकांच्या उपस्थितीत सोहळा उरकण्याचे मान्य केले. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन

लॉकडाऊनमुळे अनेक ठिकाणी विवाहसोहळा रद्द करणे किंवा पुढे ढकलले जात आहेत. लॉकडाउन दरम्यान गर्दी होईल असे कोणतेही कार्यक्रम करण्यास बंदी आहे. मात्र, याचदरम्यान काही लोक असे आहेत की, जे लग्न पुढे ढकलण्याऐवजी ठरलेल्या तारखेलाच सोहळा उरकून घेत आहेत. मात्र, बँड बाजा आणि वरातीशिवाय अगदी साध्या पद्धतीने लग्न सोहळा उरकला जात आहे. यादरम्यान काही लग्न अशीदेखील पाहायला मिळाली ज्यात पुरेपूर सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं गेलं. लॉकडाउनदरम्यान अनेक जणांचे विवाह पाहायला मिळाले आहेत. पण अरविंद व भाग्यश्री यांच्यासारखा लग्न सोहळा हा फारच क्वचित पाहायला मिळतो.

