माहूरच्या आरोग्यसेविकेला का केले बडतर्फ...? वाचा..

नांदेड : आपल्या कर्तव्यात कसुर करणाऱ्या शासनाची दिशाभूल करुन आणि हक्काची रजा उपभोगून बनावट उपस्थिती पत्र तयार करणे एका माहूरच्या आरोग्य सेविकेच्या अंगलट आले. त्या कंत्राटी आरोग्य सेविकेला चांगलेच महागात पडले आहे. या कृत्यास जबाबदार धरून त्याची सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घेऊन ता. ३० जून रोजी त्याबाबतचा अधिकृत आदेश काढण्यात आला. माहिती अधिकारात काढलेल्या कागदपत्रावरून ही बाब उघडकीस आल्यानंतर तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात चौकशी करून सादर केलेल्या अहवालात आरोग्यसेविका दोषी असल्याचे आढळल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. तालुक्यातील आष्टा प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वडसा उपकेंद्रात नयना गंगाधर स्वरूपवार या कंत्राटी आरोग्य सेविका म्हणून कार्यरत होत्या. ता. एक ते ता. ३० मार्च २०१८ यादरम्यान त्यांनी रजा घेतली. ही रजा उपभोगल्याने उपस्थिती पटावर स्वतः च्या खोट्या सह्या करून शासनाची फसवणूक केल्याची तक्रार माहिती अधिकार तपास समितीचे दत्तात्रय अनंतवार यांनी ता. २१ डिसेंबर २०१९ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली होती. हेही वाचा - ‘या’ तालुक्यातील वन क्षेत्रात वन्यप्राण्यांचा वावर हजेरी पत्रकावर खाडाखोड केल्याचे सिद्ध त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ता. १५ जानेवारी २०२० रोजी तालुका आरोग्य अधिकारी याकडे या प्रकरणाची चौकशी केली. त्यांनी केलेल्या चौकशी दरम्यान श्रीमती स्वरूपवार यांनी रजा मंजूर असताना ता. एक ते ३० मार्च या दरम्यान हजेरी पत्रकावर खाडाखोड केल्याचे सिद्ध झाल्याचा अहवाल तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांनी ता. २६ फेब्रुवारी रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर केला. आरोग्य सेविका या पदावरील सेवा समाप्त राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक व आयुक्त यांच्या ता. ३० मे २०१९ च्या परिपत्रकानुसार शासनाची दिशाभूल केल्याचा आरोपावरून परिपत्रकात नमूद असलेल्या तरतुदीनुसार श्रीमती स्वरूपवार यांची कंत्राटी आरोग्य सेविका या पदावरील सेवा समाप्त करण्यात आल्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुलकर्णी यांनी बजावली असून त्याच्या प्रती सर्व संबंधितांना पाठवलेल्या आहेत.

