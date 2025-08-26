Nanded Accident: नांदेड हैदराबाद मार्गावर भरधाव बसने दुचाकीला धडक दिली; महिला सरपंच ठार

मारतळा : देगलूरहून नांदेडकडे प्रवासी घेऊन जाणाऱ्या एका खासगी भरधाव ट्रॅव्हल्सने दुचाकीला धडक दिली..या अपघातात येळी (ता. लोहा) येथील महिला सरपंच कौतिकाबाई गणपतराव सोमवारे (वय ५७) ठार झाल्या, तर त्यांचा मुलगा नागोराव सोमवारे (वय ४०) जखमी असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. ही घटना सोमवारी (ता. २५) दुपारी दोनच्या सुमारास नांदेड-हैदराबाद मार्गावरील मारतळा येथील येळी फाट्याजवळ घडली. अपघातानंतर ट्रॅव्हल्सचा चालक वाहन सोडून पसार झाला..कौतिकाबाई सोमवारे आणि त्यांचा मुलगा नागोराव हे दुचाकी (एमएच २६ बीएल २१४४) वरून नांदेडकडे जात होते. यावेळी भरधाव ट्रॅव्हल्स (एमएच २६ एन ३५०५) ने त्यांच्या दुचाकीस जोरदार धडक दिली. .Harshavardhan Sapkal : काँग्रेस नेते घेतल्याशिवाय निवडणूक लढवता येत नाही; हर्षवर्धन सपकाळ .अपघातात कौतिकाबाई या रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या होत्या. दरम्यान, त्याच मार्गाने जात असताना येळी येथील माजी सरपंच शिवराज ढगे यांनी त्यांना तत्काळ कारमधून नांदेड येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. त्यांच्या मुलावर उपचार सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.