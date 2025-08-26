नांदेड

Nanded Accident: नांदेड हैदराबाद मार्गावर भरधाव बसने दुचाकीला धडक दिली; महिला सरपंच ठार

Accident News: मारतळा, नांदेड जवळ खासगी भरधाव ट्रॅव्हल्सने दुचाकीला धडक दिल्याने येळी येथील महिला सरपंच कौतिकाबाई सोमवारे ठार झाल्या. त्यांच्या मुलावर उपचार सुरू आहेत.
Nanded Accident
Nanded Accidentsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मारतळा : देगलूरहून नांदेडकडे प्रवासी घेऊन जाणाऱ्या एका खासगी भरधाव ट्रॅव्हल्सने दुचाकीला धडक दिली.

