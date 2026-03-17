Mahur Crime : महिला तलाठ्यांवर हल्ला; चार संशयित आरोपी गजाआड

माहूर, (जिल्हा नांदेड) - शासकीय कर्तव्य बजावत असताना महिला ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांवर झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्याने नांदेड जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. या गुन्ह्यातील दोन महिला व दोन पुरुष अशा एकूण चार संशयित आरोपी त्यांना सिंदखेड पोलिसांनी मोठ्या शिताफीने विविध ठिकाणावरून (ता. १६) रात्री उशिरा नांदेड आणि पुसद येथून ताब्यात घेण्यात आहे..नांदेड जिल्ह्यातील माहूर तालुक्यातील मच्छिंद्र पार्डी येथे लिलाव न झालेली शासकीय देवस्थान जमिनीवर अवैधपणे पेरणी केलेला 'पेरा पाहणी'साठी गेलेल्या दोन महिला ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना (तलाठी) चक्क शेतात बांधून मारहाण केल्याची संतापजनक घटना १३ मार्च रोजी घडली होती.याप्रकरणी मच्छिंद्र पार्डी सज्जाच्या ग्राम महसूल अधिकारी यांच्या फिर्यादीवरून पोलिसात गंभीर गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली होती, पोलिसांनी मोठा शिताफीने संशयित आरोपी त्यांना अटक केली असून, आज (ता. १७) रोजी त्यांना न्यायालयासमोर हजर करण्यात येणार असल्याची माहिती सिंदखेड पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रमेश जाधवर यांनी दिली. न्यायालयात आज होणारे कारवाईकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे..काय आहे नेमकी घटना?महसूल विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार,शासन ताब्यातील देवस्थान मालकीचे लिलाव न झालेल्या शेतात जमिनीवर कब्जा करण्याच्या हेतूने अवैधपणे पेरणी करण्यात आली होती. संबंधितांना वारंवार सूचना देऊन देखील त्या शेतात गहूची पेरणी करण्यात आली होती,पेरा पाहणीच्या शासकीय कामासाठी दोन महिला ग्राम महसूल अधिकारी मच्छिंद्र पार्डी शिवारात गेल्या होत्या.यावेळी काही बेकायद्याची मंडळींनी त्यांना अटकाव करत,चक्क बांधून ठेवून मारहाण केली. शिवाय कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल ही काढून घेण्यात आले होते. दरम्यान माहूर चे तहसीलदार अभिजीत जगताप व सिंदखेड पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रमेश जाधव यांनी बंदिस्त कर्मचाऱ्यांची सुटका केली. मात्र आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले होते..गुन्हा नोंद करून पोलीस प्रारंभी पासून आरोपीच्या मागावर होते, त्यातच काल रात्री उशिरा नांदेड व पुसद येथून चारही आरोपींना ताब्यात घेण्यात आल्याने पोलीस आणि महसूल विभागाच्या या कारवाईमुळे कायदा हातात घेणाऱ्यांमध्ये निश्चितच वचक निर्माण होईल असा आशावाद कायदा प्रेमी नागरिकांकडून व्यक्त केला आहे.वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष; संशयित आरोपी ताब्यातसंपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागलेल्या या प्रकरणावर जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, पोलीस अधीक्षक अबीनाश कुमार, भोकरचे अपर पोलीस अधीक्षक अर्चना पाटील, माहूरचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी किरण भोंडवे यांचे विशेष लक्ष होते..त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिंदखेड पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रमेश जाधवर यांनी तलाठी मारहाण प्रकरणातील भिमराव मुनेश्वर, धनराज भिमराव मुनेश्वर, अश्विनी भिमराव मुनेश्वर, निलश्री भिमराव मुनेश्वर (रा. मच्छींद्र पार्डी, हल्ली मुक्काम पुसद, जि. यवतमाळ) अशा दोन महिला व दोन पुरुष एकूण चार संशयित आरोपींना नांदेड व पुसद येथून काल (ता. १६) रात्री उशिरापर्यंत अटक केली असून आज (ता. १७) संशयित आरोपींना दिवाणी व फौजदारी न्यायालय माहूर येथे हजर करण्यात येणार आहे..संघटनांकडून निषेध...महिला ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांवर झालेल्या भ्याड हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर महसूल कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत होता. घटनेच्या निषेधार्थ तलाठी संघटनेने (ता. १६) तहसीलदारांकडे निवेदन सादर करत आरोपींवर तात्काळ कठोर कारवाईची मागणी केली होती.दरम्यान सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांनी तहसील कार्यालय व उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या व्हाट्सअप समूहातून बाहेर पडून निषेध व्यक्त केला तर मध्ये त्यांना तातडीने अटक करण्याची मागणी लावून धरत जोपर्यंत संशयित आरोपींना अटक करणार नाही तोपर्यंत बेमुद्दत काम बंद आंदोलनाची हाक दिली होती..माहूर तालुक्याला जिल्हाभरात अवैध गौण खनिज उत्खननाचा तालुका म्हणून ओळख प्राप्त आहे.पेट्रोलिंग वर असलेल्या गौण पथकातील महसूल कर्मचाऱ्यांवर हल्ले झाल्याचे गुन्हे या सुद्धा नोंद आहेत. अति दुर्गम डोंगराळ जंगलव्याप्त भागात प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये कर्मचारी कुठल्याही सुरक्षा साधनांशिवाय कर्तव्य बजावत असतात त्यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे.लक्षणीय आहे.जोखीम असलेल्या मोहिमांवर तलाठी,मंडळ अधिकारी असा समन्वय राखून जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असताना ग्राउंड झिरोवर पोहोचून कारवाई करण्याची जबाबदारी केवळ तलाठी पार पडत असतात तर मंडळ अधिकारी मात्र स्वाक्षरीचे मालक म्हणून वाचले नाही..कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही, हे एक मोठं दुखणं या विभागाचा आहे. मच्छिंद्र पार्डी प्रकरणात पाहणी पंचनामा अहवाल दाखल करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी मंडळ अधिकारी यांच्यावर असताना मात्र कारवाईची बंदूक दोन कनिष्ठ महिला ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांच्या (तलाठी) खांद्यावर देऊन मंडळ अधिकाऱ्यासारख्या जबाबदार व्यक्तीला फ्री पास देण्यात आल्याने अनेक तर्क वितर्क लढविले जात आहे, आणि नेमकी हीच संधी साधून आरोपींनी शासकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणे इतपत मजल मारली.यातून महसूल प्रशासनातील अनियमित् कारभार चव्हाट्यावर आला असून तालुका व जिल्हा प्रशासनाने भविष्यात अशी चूक घडू नये, यासाठी परिणामकारक नियोजन व महसूल मॅन्युअल नुसार जबाबदाऱ्या निश्चित करणे गरजेचे आहे.