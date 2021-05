केंद्रीय वखार महामंडळाच्या ठेकेदाराकडून काम बंद; शेकडो कामगारांवर उपासमारीची वेळ

नांदेड : येथील केंद्रीय वखार महामंडळाच्या (center worker mahamandal) वाहतूक ठेकेदाराने स्वहित जपण्यासाठी येथील कामगारांवर उपासमारीची वेळ आणली असून केंद्रीय वखार महामंडळाच्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरुन मोठा भ्रष्टाचार केला असल्याची तक्रार राष्ट्रीय अण्णाभाऊ साठे कामगार संघटनेचे भारत खडसे यांनी जिल्हाधिकारी, (collector nanded) नांदेड यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. (Work stopped by Central Warehousing Corporation contractor; Time of starvation on hundreds of workers)

केंद्रीय वखार महामंडळाचे नांदेड येथे गोदाम असून या गोदामामध्ये जवळपास १५० ते २०० कामगार दररोज काम करीत असतात. सध्या देशासह राज्यामध्ये कोरोनाने हाहाकार माजवला असून कामगारांच्या हाताला काम नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यातच वखार महामंडळाच्या वाहतूक ठेकेदाराने वाहतूकीचे दर वाढवल्यामुळे शासनाने वाढीव दर न दिल्यामुळे येथील वाहतूकीचे काम बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे येथे काम करणार्‍या १५० ते २०० कामगारांवर व त्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

केंद्रीय वखार महामंडळाचे दर कमी असल्यामुळे सदर सेंटरचे व एफसीआयचे अधिकार्‍यांना हाताशी धरुन वाहतूक ठेकेदार होलानी यांनी वाहतूक बंद केली. एमएसडब्ल्यूसी येथे अधिकचा फायदा असल्यामुळे तेथील सेंटर चालू ठेवून निव्वळ नफा कमावण्याच्या हिशोबाने सीडब्ल्यूसी येथे काम करणार्‍या कामगारांवर उपासमारीची वेळ आणली असल्याचे राष्ट्रीय अण्णाभाऊ साठे कामगार संघटनेचे भारत खडसे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदनात नमूद केले आहे. केंद्रीय वखार महामंडळाचे काम तात्काळ सुरु करुन कामगारांच्या हाताला काम उपलब्ध करुन द्यावे असेही निवेदनात म्हटले आहे.