बायपासाठी शिये-केर्ली मार्गाची होणार मोजणी

कोल्हापूर : मागील दोन वर्षापासून केवळ चर्चेत असलेल्या कोल्हापूर-रत्नागिरी महामार्गाच्या कामाला आता गती येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या मार्गाचा महत्वाचा भाग असलेल्या कोल्हापूर बायपास अर्थात शिये ते केर्ली या मार्गाच्या भुसंपादनाला तात्काळ सुरुवात होत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या रस्त्याचा मार्ग निश्‍चित केला जाणार असून त्यानुसार महसूल विभागाकडून जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली जाणार आहे. महाराष्ट्राच्या विविधतेला जोडणारा विदर्भ-पश्‍चिम महाराष्ट्र-कोकण असा नागपूर ते रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्ग गेली दोन वर्षाहून अधिक काळ चर्चेत आहे. एकूण 1187 किलोमीटर लांबीचा हा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 204 अनेक अर्थानी महत्वपूर्ण आहे. या तिनही भागांची व्यापारीदृष्ट्या लिंक असणे आवश्‍यक होते. त्यामुळेच या महामार्गाची घोषणा करण्यात आली. कोल्हापूर येथून शाहूवाडी, मलकापूर, साखरपा, पाली व रत्नागिरी असा 138 किलोमीटरचा हा रस्ता भूसंपादनामुळे रखडला आहे. या महामार्गावर करवीर, पन्हाळा, शाहूवाडी तालुक्‍यातील 43 गावांचा समावेश आहे. रत्नागिरीला जाण्यासाठी कोल्हापूर शहरातून मार्ग असला तरी नवीन मार्ग हा शहराऐवजी शियेमार्गे करण्यात येणार आहे. शिये येथून केर्ली मार्गे हा रस्ता वाघबीळ, पन्हाळा रस्त्याला मिळणार आहे. आंबा घाटात या महामार्गावर चार बोगदे केले जाणार आहेत. 14 मीटर रुंदीचा हा चौपदरी महामार्ग असणार आहे. या महामार्गाची सुरुवात शिये ते केर्ली या रस्त्याने होणार आहे. या रस्त्याला उदयोग-धंद्यासह बागायती शेती आहे. त्यामुळे लोकांचा बऱ्याचवेळा या रस्त्याला व भूसंपादनाला विरोधी असल्याची चर्चा झाली. मात्र चर्चेतून या भूसंपादनावर तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा अधिकारी व्यक्‍त करत आहेत. डिसेंबरपर्यंत रस्त्याचे काम मार्गी लागेल

कोल्हापूर - रत्नागिरी या राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनाला येत्या काही दिवसात सुरुवात होत आहे. यासाठीची कागदोपत्री प्रक्रिया पार पडली आहे. महसूल विभागाकडून शिये ते केर्ली या मार्गावर भूसंपादन करण्यात येणार आहे. यानंतर या रस्त्यासाठी निविदा प्रसिध्द केली जाणार आहे. साधारण डिसेंबर महिन्यात ही प्रकिॅया पूर्ण होईल. यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे हस्तांतरित केला जाणार आहे. - वसंत पंधारकर, कार्यकारी अभियंता एनएचएआय.



