स्त्रीया ज्ञानचर्चेत अग्रस्थानी : डॉ. अरुणा ढेरे

कोल्हापूर : वैदिक कालखंडात अनेक स्त्रीया अध्यात्मिक क्षेत्रात आघाडीवर होत्या, त्यांना वेदाचा अधिकार होता, त्यांच्या बुद्धिमत्तचे तेज प्रभावी होते. या स्त्रीया ज्ञानचर्चा करण्यात अग्रस्थानी होत्या, राजसभेत त्या अनेक चर्चांत सहभागी होत असते. गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी अशा स्त्रीयांनी ब्रह्माचे स्वरुप उलगडून दाखविले,'' असे प्रतिपादन अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या माजी अध्यक्ष डॉ. अरुणा ढेरे (पुणे) यांनी केले. श्री.सद्‌गुरु दादा महाराज सांगवडेकर सेवा प्रतिष्ठानतर्फे श्री सद्‌गुरु विश्‍वनाथ महाराज रूकडीकर महाराजांचा पुण्यतिथी उत्सवाला आजपासून प्रारंभ झाला. यावर्षीचा 101 वा पुण्यस्मरण उत्सव आजपासून ते 27 जानेवारीपर्यंत असेल. आज मुनिंद्र श्री. सद्‌गुरु विश्‍वनाथ महाराज यांच्या पालखीने पुण्यस्मरण सोहळ्यास सुरुवात झाली. सकाळच्या सत्रात दादा महाराज यांचे जुने घर ते विश्‍वपंढरी असा पालखी सोहळा झाला. आनंदनाथ महाराज सांगवडेकर यांच्या हस्ते पादुकांची प्रतिष्ठाना झाली. त्यानंतर श्री शंकराचार्य विद्यानृसिंह भारती, करवीर पीठ यांचे आशीर्वचन झाले. श्री ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळ्यास प्रारंभ झाला. सायंकाळी पाच ते सहा वेळेत जप साधना झाली. रात्री 8 ते 10 वेळेत नृसिंहवाडीचे शरद बुवा घाग यांच्या कीर्तनाचा कार्यक्रम झाला. उद्या (ता. 22) सायंकाळी 6.15 ते 7.15 वेळेत विवेक घळसासी (नागपूर) यांचे श्री कृष्णचरित्र यांचे प्रवचन तर रात्री आठ ते दहा वेळेत श्रीनिवास पेंडसे यांचे व्याख्यान होईल.



Web Title: At the forefront of women's knowledge - Dr. Aruna Dhere