एसटीला शासनाकडून 220 कोटी रुपये 

कोल्हापूर : राज्य परिवहन महामंडळातर्फे एसटी प्रवाशांना देण्यात येणाऱ्या विविध प्रवासभाडे सवलतीच्या प्रतिपूर्तीपोटी राज्य शासनाने 220 कोटी रुपये एसटी महामंडळाला दिले आहेत. दोन महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याबाबतची राज्यातील काही जिल्ह्यातील अडचणी होत्या, अशा स्थितीत शासनाकडूनही थकीत असलेली ही रक्कम मिळणार असल्याने एसटीला काहीअंशी दिलासा मिळाला आहे. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार एसटी महामंडळ विविध प्रवास भाड्यात 33 ते 100 टक्‍क्‍यांपर्यंत सवलत देते. ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, अंध व्यक्ती, पत्रकार, शासकीय अधिकारी, शासकीय पूरस्कार प्राप्त व्यक्ती, लोकप्रतिनिधी आदी 33 प्रकाराच्या प्रवाशांना प्रवास भाड्यात सवलत दिली जाते. जितकी सवलत असेल तेवढी रक्कम शासनाकडून एसटीला देण्यात येते. दोन वर्षातील ही रक्कम शासन एसटीला देणे बाकी होते. या खर्चाची प्रतिपूर्ती राज्य शासन एसटी महामंडळाला करत असते. त्यानुसार ऑगस्ट 2019 ते नोव्हेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीतील शिल्लक सवलत मूल्याच्या रकमेपैकी 478 कोटी 95 लक्ष 74 हजार रूपये रोखीने वितरित करावेत. असा प्रस्ताव एसटीने राज्य शासनास सादर केला होता. त्यानुसार ऑगस्ट ते नोव्हेंबरमधील विविध प्रवासभाडे सवलतपोटी एकूण देय रकमेपैकी 220 कोटी दिले आहेत. एसटीला काहीअंशी दिलासा

एसटीला खासगी प्रवासी वाहतुकीची मोठी स्पर्धा आहे. यामुळे एसटीच्या महसुलाला फटका बसत आहे. राज्यातील 12 हून अधिक आगारातील कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यात 60 ते 80 टक्के वेतन दिले होते. त्यावर टिका झाली. शासनाकडून एसटीला मिळालेला निधी काहीअंशी दिलासा देणारा आहे, अशी चर्चा एसटी वर्तुळात आहे.

