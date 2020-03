पुरेषी झोप तंदुरस्त आरोग्याची गुरू किल्ली 

कोल्हापूर : दिवस रात्रीच्या 24 तासात किमान सहा ते सात तास झोप झाली नसेल तर त्याचा शारीरीक व मानसिक आरोग्यावर दुष्पपरिणाम होतो. यातही यातून विवाहित जोडप्यात वंधत्वाची शक्‍यता वाढते. त्यामुळे प्रत्येक विवाहितांच्या आयुष्यात झोपही आवश्‍यक बाब मानली आहे. त्यामुळे झोपेचे महत्व जाणून घेत पुरेशी झोप घेणे अत्यावश्‍यक आहे, अशी माहिती डॉ. इंद्रनील जाधव यांनी केलेल्या पहाणीतून पुढे आली आहे. डॉ. जाधव यांनी "स्त्री रोग" तज्ज्ञ आहेत. वंधत्व उपचार सेवेत अनेक स्त्री पुरूष यांच्या आरोग्या समस्या जाणून घेताना झोप विचलीत झाल्याने संतती विषयी निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा त्यांनी अभ्यास केला आहे. त्यातून विविध निरीक्षणे व अभ्यासातून त्यांनी काढलेले निष्कर्ष राष्ट्रीय कार्यशाळातून चर्चेत येत आहेत. त्याची माहिती इंद्रा आयव्हीएफ हॉस्पीटलच्या सहयोगाने प्रसारीत केली जात आहेत. यातील काही निरीक्षणे अशी कीः पुरेशी झोप घेतल्याने आरोग्य तंदुरस्त रहाण्यास मदत होते. त्यातून लैंगिंक प्रभाव वाढीसही मदत होते. सहा तास ते आठ तासाच्या कालावधीत झोप नियमित घेतली जात असेल तर पुरूष व स्त्री जोडीदारांचे आरोग्य तंदूरस्त राहून गर्भधारणाची शक्‍यता वाढीस लागते. या उलट झोप सहा तासा पेक्षा कमी व किंवा नऊ तासा पेक्षा जास्त घेतली जात असेल तर गर्भधारणाची शक्‍यता 42 टक्‍क्‍यांनी कमी होते. झोपेत वारंवार अडथळा येण्याने शुक्राणुची संख्या 30 टक्‍क्‍यांनी कमी होण्याची शक्‍यता आहे. शरिरातील शुक्राणू निर्मितीची प्रक्रीयाही झोपेशी जोडली गेली आहे. त्यामुळे सहा ते आठ तास नियमीत झोपेमुळे शुक्राणु निर्मितीस बळ मिळू शकते. तसेच त्याची गुणवत्ता वाढीस उपयोगी ठरू शकते. अनेकदा तीव्र धुम्रपान, मद्यपान यातून झोपेवरही विपरिणाम होता तर काही वेळा रात्रीच्या झोपेत दहा सेकंदा पेक्षा अधिककाळ श्‍वास थांबतो, अशीही लक्षणे काही व्यक्ती मध्ये दिसतात, अशी लक्षणे बळावली तर हृदय विकार किंवा पक्षाघाताचा झटकाही होण्याचा संभव वाढतो. तर झोप कमी झाल्याने क्रय शक्तीवर परिणाम होतो. त्यामुळे कोणत्याही कामात पुरेसे लक्ष न लागणे त्यातून चिडचिड वाढणे असे प्रकार घडतात. त्यामुळे झोपेच्या वेळेचे नियोजन काटेकोर करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे हिताचे ठरते, असेही डॉ. जाधव यांची वैद्यकीय निरीक्षणे सांगतात. झापेबाबत जनजागृती

आंतरराष्ट्रीय झोप दिनाच्या निमित्ताने प्रत्येकाने झोपेचे महत्व जाणून घेत तंदुरूस्त आरोग्यासाठी पुरेशी झोप घेणे आवश्‍यक आहे. याबाबत वैद्यकीय तज्ञाकडून आज जागृती करण्यात आली आहे. रूग्णालयात येणाऱ्या रूग्णांना तसेच त्याच्या नातेवाईकांनाही झोपेबाबत शास्त्रीय माहिती देण्यात आली. अशी माहिती डॉ. ए. व्ही. पाटील यांनी दिली.

