जयसिंगपूर : शहरात कोरोना रुग्णांची संख्या दीडशे पार केली असताना बदलत्या वातावणामुळे डेंगी आणि चिकनगुण्यासदृश आजाराने नागरिकांची डोकेदुखी वाढली आहे. गेल्या आठवड्याभरापासून वातावरणातील बदलांमुळे ही स्थिती उद्‌भवली आहे. आजारी असूनही दवाखान्यात जाण्यापेक्षा घरगुती उपायांकडे कल वाढला असून, दवाखान्यांमध्येही कोरोनाचीच दहशत निर्माण झाली आहे. डॉक्‍टर आणि रुग्णांमध्ये सुरक्षित अंतर राखून उपचार सुरू आहेत. कोरोना रुग्णांची संख्या रोखण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे असताना बदलत्या हवामानाचा प्रकृतीवर परिणाम होत आहे. शहरात डेंगी आणि चिकनगुण्यासदृश आजारात वाढ झाली आहे. सर्दी, तापामुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, दवाखान्यात जाण्याऐवजी घरगुती उपचाराकडेच अधिक कल जाणवत आहे. सर्दी, खोकला, तापाच्या रुग्णांवर सुरक्षितता बाळगून उपचार केले जात असले तरी नेत्र, दंत्र चिकित्सकांनी अत्यावश्‍यक रुग्ण वगळता इतरांवर मोबाईलवरूनच उपचाराचे सल्ले दिले जात आहेत. भीती कोरोनाचीच

सध्या शहरात कोरोनाचा कहर सुरू असताना किरकोळ आजारांच्या रुग्णांमध्ये वाढ झाली आहे. सर्दी, खोकला अशी लक्षणे आढळली तरी कोरोनाची धास्ती घेतली जात आहे. कोरोनाची तपासणी करण्यासाठी गर्दी केली जात असल्याने आरोग्याचा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. त्यामुळे किरकोळ आजार असताना रुग्णांनी घाबरुन न जाता त्याच आजारावर उपचार घ्यावेत, असे आवाहन जयसिंगपूर प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पी. आर. खटावकर यांनी केले आहे. खबरदारी घेण्याची गरज

हवामानातील बदलांचा शरीरावर परिणाम होत असल्यानेच डेंगी आणि चिकनगुण्यासदृश रुग्णांची वाढ होत आहे. यामुळे नागरिकांनी घाबरुन न जाता पुरेशी खबरदारी घेण्याची गरज आहे. डासांचा प्रादुर्भाव टाळणे, अनेक दिवसांच्या पाण्याची विल्हेवाट लावणे, गरम पाणी पिणे, वाफ घेणे आदी घरगुती उपाय केल्याने आजार टाळणे शक्‍य आहे. - डॉ. अतिक पटेल, अध्यक्ष, जयसिंगपूर मेडिकल असोसिएशन संपादन - सचिन चराटी

