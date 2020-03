लग्न ठरलं, साखरपुडा झाला... नंतर वराकडून झाली ही मागणी...

कोल्हापूर - जिल्ह्यातील एका उच्चशिक्षित मुलीचे लग्न नियोजित संशयित वर निखिल मोहितेशी ठरले. त्या दोघांचा थाटामाटात साखरपुडा झाला. त्यानंतर लग्नाची तारीखही निश्‍चित केली. त्यासाठी कार्यालयाचे बुकिंगही सुरू केले. मात्र, त्यानंतर मुलाकडील संबंधित नातेवाइकांनी लग्नाची टोलवाटोलवी सुरू केली. मुलीवर नाहक संशय घेऊन हुंड्याची मागणी केली. त्याला वैतागून मुलीच्या नातेवाइकांनी तक्रार दिली. त्यानुसार सातही संशयितांवर लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यातून शिरोली एमआयडीसीत गुन्हा वर्ग झाला. साखरपुड्यानंतर लग्नापूर्वी हुंड्याची पूर्तता करा, अशी मागणी केल्याप्रकरणी सात जणांवर एमआयडीसी शिरोली पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. याबाबत संबंधित मुलीच्या नातेवाइकांनी फिर्याद दिली. गुन्हा दाखल झालेल्या संशयितांची नावे - नियोजित वर - निखिल मोहिते, संभाजी मोहिते, आशा मोहिते, सर्जेराव मोहिते, बाजीराव तळेकर, स्वाती तळेकर आणि नामदेव पाटील (सर्व रा. कोल्हापूर) अशी आहेत.

