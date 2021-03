जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावर "आजरा' उपेक्षीत

आजरा : जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी निवडीचे खांदेपालट होणार असल्याचे जिल्ह्याच्या नेत्यांकडून संकेत मिळत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर राजकीय हालचालींना जोर आला आहे. पदासाठी इच्छुकांकडून "फिल्डिंग' लावली जात आहे. आजरा तालुक्‍यातही ज्येष्ठ नेते व जिल्हा परिषद सदस्य जयवंतराव शिंपी यांचे नाव चर्चेत आहे. जिल्ह्याच्या राजकारणात आतापर्यंत तालुक्‍याला काही अपवाद वगळता नेहमी उपेक्षीत रहावे लागले आहे. त्यामुळे यंदा तरी संधी नेतेमंडळीकडून मिळावी, अशी अपेक्षा कार्यकर्ते व जनतेतून केली जात आहे. नेतेमंडळी कोणता निर्णय घेतात याकडे तालुकावासीयांचे लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये महाआघाडीची सत्ता आहे. या सभागृहाचे हे शेवटचे वर्ष आहे. यामुळे नेतेमंडळीकडून खांदेपालट होण्याचे संकेत आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी काही नावे चर्चेत आहेत. यामध्ये आजरा तालुक्‍यातील ज्येष्ठ नेते व राष्ट्रवादीचे जिल्हा परिषद सदस्य जयवंतराव शिंपी यांच्या नावाचा समावेश आहे. तालुक्‍याला जिल्हा परिषदेचे सभागृह अस्तित्वात आल्यावर काही अपवाद वगळता संधी मिळाल्या आहेत. एकदा (कै) बळीराम देसाई यांच्या रूपाने उपाध्यक्षपदी संधी मिळाली, तर विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्य उमेश आपटे यांना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपदावर अल्पकाळ काम करण्यास मिळाले. यानंतर विशेष अशी संधी तालुक्‍याला मिळाली नाही. पंचवीस वर्षापुर्वी जयवंतराव शिंपी यांनी जिल्हा परिषदेचे बांधकाम सभापती म्हणून आपल्या कामाचा ठसा उमटवला आहे. त्यांनी पक्षप्रतोद म्हणूनही यशस्वीपणे काम केले आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानपरिषदेसाठी त्यांनी झटून काम केले आहे. महाविकास आघाडीच्या सर्वच पक्षांच्या नेत्यांशी त्यांचे मैत्रीपुर्ण संबंध आहेत. त्यामुळे नेतेमंडळीकडून शिंपीना संधी देवून तालुक्‍याची राजकीय उपेक्षा दुर करतील, अशी आशा राजकीय वर्तुळ व जनतेत आहे. आजरेकरांच्यादृष्टीने जमेची बाजू

आजरा तालुक्‍याचे विधानसभेसाठी विभाजन झाल्याने आमदारकीसाठी तालुक्‍याला विशेष संधी नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतून जिल्ह्यातील महत्वाच्या पदावर आजरेकरांना काम करण्याची जिल्हा परिषद हा एकमेव मार्ग आहे. त्यादृष्टीने नेतेमंडळीनी आजरेकरांना राजकीय संधी उपलब्ध करून देणे अपेक्षीत मानले जात आहे. तीनही मतदारसंघात आजरेकरांनी महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना चांगले मताधिक्‍य दिले आहे. ही जमेची बाजू आजरेकरांच्यादृष्टीने आहे. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

