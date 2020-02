पाणीपट्टीचे सव्वा दोन लाख वसुल 

कोल्हापूर : शहर पाणी पुरवठा विभागाकडील थकीत पाणीपट्टी वसुलीसाठी आज शहरातील विक्रमनगर, शिवाजी पार्क, टाकाळा झोपडपट्टी, जुना बुधवार पेठ, ब्रम्हपूरी, बीडी कामगार वसाहत, रिंगरोड, बागवान गल्ली, देशमुख हायस्कूल, परिसरात वसुली मोहिम राबवून सुमारे सव्वा दोन लाख वसूल केले. थकीत पाणी पट्टीची रक्कम वसुलीसाठी शहर पाणी पुरवठा विभागातर्फे 5 वसुली पथके तयार केली असून यात फक्त महिलांचे एक पथक कार्यरत आहे. या पथकातर्फे वसुलीची कारवाई करण्यात येत आहे. दहा हजारांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या थकबाकीदारांना नोटीस पाठविल्या आहेत. या थकबाकीदारांनी मुदतीत थकीत रक्कम भरली नाही तर त्यांचे पाणी कनेक्‍शन खंडीत करुन संबंधितांचे मिळकतीवर बोजा नोंद करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. ही वसुली मोहीम येथून पुढेही सुरु राहणार आहे. ही कारवाई अतिरिकत आयुक्त नितीन देसाई, जल अभियंता भास्कर कुंभार व पाणीपट्टी अधिक्षक प्रशांत पंडत यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येत आहे. यावेळी पथक प्रमुख के.टी.पाटील. स्वाती शहा, ज्योती सुतार, रतन पराडकर, शोभा पाटील, पार्वती पाटील, संजना पाटील, राजर्श्री पटील, अर्चना पोवार, पूजा माळी, रेखा पडळकर, संपदा पांढरे, महिला कर्मचाऱ्यांनी व भागातील मिटर रिडर्स यांनी भाग घेतला.

