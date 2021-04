 डोणोली, बांबवडे तिघांवर चाकूचा वार; चर्चा बाजारपेठेत 

बांबवडे (कोलहापूर) : डोणोली सह बांबवडे ता. शाहुवाडी येथे जबरी दरोड्यात २ लाख ९० हजार दोनशे पन्नास रुपयेंच्या मुद्देमालावर अज्ञात चोरट्यांनी हातमारुन तिघांवर चाकूचा वार करुन जखमी केले.

याबाबत माहिती अशी रात्री १.१५. ते २.३० वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात चोरांनी सौ. लक्ष्मी आनंदा शेळके यांच्या घरात घुसून हातातील सोन्याच्या पाटल्या कटरने कापून पळविल्या. यावेळी त्यांनी व त्यांचे पती आनंदा दादु शेळके यांनी चोरांना पकडण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी चोरांनी त्यांच्या हातावर व पती आनंदा शेळके यांच्या उजव्या दंडावर व तळ हातावर चाकूने वार केला. याच दरम्यान बांबवडे ता. शाहुवाडी येथेही श्रीमती विजया पाटील या राहत असलेल्या घरावर अज्ञात चोरांनी दरोडा घातला यावेळी घारात मागच्या बाजूने घरात घुसून जबरदस्तीने सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम असा मुद्देमाला चोरून नेला यावेळी विजया पाटील यांच्याही हातावर चाकूने वार केला. हेही वाचा- धक्कादायक! कोल्हापुरात दोन बहिणींची कौमार्य चाचणी; विवाहानंतर पाठवलं माहेरी दोन्ही ठिकाणाच्या दरोड्यात सोन्याचा लक्ष्मी हार गंठण ( मनीमंगळसुत्र) सोन्याच्या दोन चेन अंगठी व रोख रक्कम असा मुद्देमाल चोरांनी चोरून नेला. यामध्ये लक्ष्मी शेळके यांचा १ लाख २० हजार सातशे पन्नास तर विजया पाटील यांच्या १ लाख ६९. हजार पाचशे रूपयांच्या मुद्देमालाचा समावेश आहे.

यावेळी डोणोली गावातील प्रदीप सुदाम पाटील, विजय शहाजी कांबळे व त्यांच्या शेजारच्या घरात चोरी करण्याचा प्रयत्न झाला.

घटनास्थळी अप्पर पोलीस अधिक्षक तिरुपती लाकडे, पोलीस उपअधिक्षक आर.आर. पाटील, पोलीस निरीक्षक विजय पाटील, यांनी घटना स्थळी पहाणी करुन भेट दिली. उप अधिक्षक आर. आर. पाटील यांनी उपाधिक्षक कार्यालयाकडील विशेष पोलीस पथक कार्यन्वीत केले. यावेळी श्वान पथक, फाॅरेन्सीक व्हॅन पथल, सयाबर पथक, यांच्यासह पोलीस अधिकारी कर्मचारी घटना स्थळाची पहाणी करत होते. डि. वाय. एस पी आर. आर. पाटील यांनी शाहुवाडी तालुक्यातील खुटाळवाडी येथील खिंडीतील मिरची व्यापारी यांच्या गाडीवरील दरोडा, शित्तुर वारुन गुन्ह्यातील फरार आरोपी असे महत्वाच्या अनेक गुन्ह्यातील आरोपी चोवीस तासांत जेरबंद केले होती. याही गुन्ह्यातील आरोपी आर आर पाटील चोवीस तासांत त्यांच्या हाती लागतील अशी चर्चा बांबवडेतली बाजारपेठेत होत होती. संपादन- अर्चना बनगे

