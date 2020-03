काजिर्णेच्या बारीला वणवा ; काजूंचे झाले नुकसान...

चंदगड - काजिर्णे येथील बारीच्या डोंगराला वणवा लागल्याने जंगलातील झाडांसह काजूच्या झाडांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. दुपारी एकच्या दरम्यान डोंगराला आग लागल्याने वार्‍यामुळे आणि उन्हामुळे आग मोठ्या प्रमाणात पसरली. या वणव्यात डोंगराला लागून असलेल्या काजूच्या बागेतील झाडांना झळ बसली आहे. काजूच्या ऐन हंगामात आग लागल्याने काजूचा मोहोर जळून खाक झाला आहे. काजिर्णे आणि म्हाळुंगे गावातील काजू बागायतदारांचे यामध्ये नुकसान झाले असून वणव्यामुळे मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. या आगीत विष्णू फाटक (काजिर्णे), एकनाथ कांबळे व मारुती गावडे (म्हाळुंगे) यांच्या काजू बागेचे नुकसान झाले आहे. बारीच्या डोंगराला अज्ञातांकडून वारंवार आग लावण्यात येत असल्याने काजू बागायतदारांना फटका बसत आहे. डोंगरातील झाडांचेही मोठे नुकसान होत आहे. काजिर्णे गावाला लागून मोठ्या प्रमाणात डोंगरभाग असल्याने याप्रकारच्या आगीत अनेक प्रकारची झाडे जळून खाक होत आहे.

जंगलातील वन्यजीवही यामध्ये जळून ठार झाले आहेत. रान कोंबडी, ससा, पक्षी या आगीत जळून मृत्युमुखी पडले आहेत.

ही आग विझवण्यासाठी निवृत्ती कांबळे, गोमजी गावडे, एकनाथ गावडे, यांनी प्रयत्न केले.



जखमी पक्षांना जीवदान काजिर्णे गावातील बारीला आग लागल्यानंतर अनेक पक्षी, प्राणी जखमी झाले आहेत. आगीत जखमी झालेले अनेक पक्षांना पाणी देऊन जीवदान देण्याचं काम आग विझवण्यासाठी आलेल्या नागरिकांनी केले आहे.

Web Title: The barren mountains in Kajirane have been damaged cashew trees