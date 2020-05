कोल्हापूर : कोरोनाच्या लढाईत शासकीय डॉक्‍टरांना आता खासगी डॉक्‍टरांची मदत होणार आहे. मुंबई, पुणे तसेच परराज्यातून गावाकडे येणाऱ्या आणि क्वारंटाईन होणाऱ्या नागरिकांची आरोग्य तपासणी करण्याची जबाबदारी खासगी डॉक्‍टरांवर सोपवली आहे. चंदगड तालुक्‍यात 130 डॉक्‍टरांकडून देखरेख ठेवली जाणार आहे. या कामाचा कोणताही मोबदला मिळणार नाही. सामाजिक सेवा म्हणूनच या कामाची गणती होणार आहे. शासनाने लॉकडाऊन शिथील केल्यानंतर पर राज्यात तसेच परगावातून गावाकडे जाणाऱ्या नागरिकांना अटी व शर्थी घालून परवानगी दिली आहे. रेडझोनमधून गावाकडे येणारे नागरीक तसेच सर्वसामान्य परिस्थिती असलेल्या भागातून येणाऱ्या नागरिकांना संस्थात्मक किंवा घरातच अलगीकरण कक्षात ठेवण्याबाबतच्या सुचना आहेत. गावाकडे येणाऱ्या नागरिकांची संख्या विचारात घेता सरकारी आरोग्य यंत्रणा अपुरी पडणार हे निश्‍चित. त्यासाठी खासगी डॉक्‍टरांकडून मदतीचा हात मागितला आहे. तालुका पातळीवर आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करुन गावातील संस्थात्मक अलगीकरण कक्षात ठेवण्यात येणाऱ्या नागरिकांची एक, दोन दिवसातून तपासणी करुन त्याचा अहवाल तालुका आरोग्य विभागाला देण्याचे काम खासगी डॉक्‍टरांना करावे लागणार आहे. जवळची गावे जोडली

खासगी डॉक्‍टरांच्या प्रॅक्‍टीसच्या ठिकाणापासून जवळची गावे जोडली आहेत. त्यांनी त्या- त्या गावात एक- दोन दिवसातून जाऊन क्वारंटाईन कक्षातील नागरिकांची आरोग्य तपासणी करायची आहे. संशयात्मक रुग्ण आढळल्यास तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना सूचना द्यायची आहे. या निमित्ताने समाजावर ओढवलेल्या संकटात सामाजिक सेवा देण्याची संधी खासगी डॉक्‍टरांना उपलब्ध झाली आहे.

