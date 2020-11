जमिनीच्या वादातून सासू-सुनेला चाबकाने फोडले 

गडहिंग्लज : नूल (ता. गडहिंग्लज) येथे शेत जमिनीच्या वादातून चाबकाने व लाथाबुक्‍क्‍यांनी केलेल्या मारहाणीत गावातीलच रेश्‍मा शिवलिंग नंदनवाडे (वय 36) व त्यांची सासू विमला जखमी झाल्या आहेत. याप्रकरणी वासूदेव नंदनवाडे, कस्तुरी नंदनवाडे, श्रीमती निर्मला माळगी, सरोज चक्रवर्ती यांच्यावर मारहाणीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. मंगळवारी (ता. 3) दुपारी ही घटना घडली. याबाबत पोलिसांनी सांगितले, नंदनवाडे भाऊबंदकीत रामनाथगिरी मठाच्या जमीन वाटणीच्या कारणावरून वाद आहे. गावातील पंचांमार्फत हा वाद सोडवला आहे. जमिनीचे समान हिस्से करून हद्दीचे दगडही मारून दिले आहेत. तरीसुद्धा संशयितांनी पंचांना न जुमानता दादागिरीने हद्दीचे दगड उपसून टाकले. पंचांनी दोन्ही बाजूच्या लोकांना पेरणीसाठी मनाई केली असतानाही संशयित पेरणी करीत होते. त्यावेळी रेश्‍मा व विमला यांनी तेथे जाऊन आमच्या हिस्स्यामध्ये पेरणी करू नका, असे त्यांना सांगत होते. त्या वेळी दोघींनाही संशयितांनी अश्‍लिल भाषेत शिविगाळ करून रेश्‍माला ढकलून देत लाथाबुक्‍क्‍यांनी तर वासुदेव याने हातातील चाबकाने विमला यांच्या पाठीत, पायावर व हातावर जोराने मारहाण केली. या घटनेची फिर्याद रेश्‍मा यांनी पोलिसांत दिली आहे. तपास हवालदार श्री. ठिकारे करीत आहेत. हे पण वाचा - बिरोबाच्या नावानं चांगभलंच्या जयघोषात पट्टणकोडोलीचा भाकणूक सोहळा संपादन - धनाजी सुर्वे

