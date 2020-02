सुटीत सैनिक देताहेत मल्लखांबाचे धडे

उत्तूर : सैन्यातून 40 दिवस सुट्टीवर आलेल्या राहुल मारूती शिंत्रे यांनी गावातील शालेय विद्यार्थ्यांना मल्लखांबचे प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रम राबवला आहे. त्यांच्या या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना मल्लखांबाबत माहिती मिळत असून गावात मल्लखांबपट्टू तयार होण्यास पुरक वातावरण तयार झाले आहे. त्यांच्या या उपक्रमाचे उत्तूर परिसरात कौतूक होत आहे. शिंत्रे 2014 साली सैन्यात भरती झाले. त्यांच्या युनिटमध्ये मल्लखांब शिकवले जाते. भरती होण्यापुर्वी त्यांना मल्लखांबाची अजिबात माहिती नव्हती तरीही प्रशिक्षणानंतर ते चांगले मल्लखांब खेळाडू झाले. विविध स्पर्धेत त्यांनी अनेक बक्षीस मिळवली. काही दिवसापुर्वी ते चाळीस दिवसाच्या रजेवर आले. त्यांनी आपला मनोदय गावातील नागरिकांना बोलून दाखवला. उत्तूर विद्यालयातून मल्लखांब आणून प्रशिक्षण सुरू झाले. उपक्रमाची सुरवात गावातील जेष्ठ नागरीक दत्तू पाटील यांच्या हस्ते झाले. प्राथमिक शाळेच्या पटांगणात हे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. दृष्टीक्षेपात मल्लखांब

मल्लखांब हा सामान्यतः आठ फुट उंचीचा, सरळ आणि गुळगुळीत तसेच वरच्या टोकाकडे निमुळता असतो. मलखांब खेळण्याकरता सर्वात उत्तम लाकुड शिसवीचे समजले जाते; कारण ते गुळगुळीत असते. त्याची प्रकृती थंड असते, त्याच्यावर शरीर कवायत करताना घसरले तरी कातडे सोलवटुन निघत नाही, मल्लखांब पुरतांना देखील विशेष काळजी घेतली जाते. खड्डयात वाळू, चुना, विटा टाकायचे आणि खाली तळभागाला डांबराचा जाड थर लावावा लागतो. त्यामुळे त्या लाकडाला वाळवी लागण्याची भिती राहात नाही. मलखांब ज्या ठिकाणी रोवतात तेथील जमीन अत्यंत मऊ केली जाते; त्यामुळे कवायत करताना खेळाडू सहज चढू आणि उतरू शकतो. पंधरा वर्ग

कमीत कमी वेळात शरीराच्या प्रत्येक भागाला व्यायाम देणारा हा खेळ आहे. मल्ल खांबावर कवायतीचे सलामी, अढी, सुईदोरा, तेढी, दसरंग, वेल झाप, फरारे बगली, अवरोहण, ताजवे (तराजु) असे एकुण पंधरा वर्ग घेण्यात येत आहेत.

- राहुल शिंत्रे, सैनिक

