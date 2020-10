खादीची क्रेझ : एकाच दिवसात ३ लाखांची विक्री ; महाराष्ट्र, गोव्यातूनही मागणी

बेळगाव : कोरोना काळातही बेळगावकरांची खादी वस्त्रप्रावरणांची क्रेझ कायम आहे. गांधी जयंतीच्या दिवशी म्हणजे २ ऑक्‍टोबरला येथील किर्लोस्कर रोडवरील खादी भांडारात तब्बल ३ लाख रुपयांच्या खादी वस्त्रप्रावरणांची विक्री झाली. बेळगाव जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग संस्थेच्या वतीने खादीचे उत्पादन केले जाते. बेळगाव तालुक्‍यातील हुदली येथे मुख्यालय असलेल्या या संस्थेचे वस्तू विक्री केंद्र किर्लोस्कर रोड तसेच शहरात अन्य ठिकाणी आहे. गांधी जयंतीच्या दिवशी या एकाच विक्री केंद्रात ३ लाख रुपयांची उलाढाल झाली आहे. खादी उत्पादन व विक्री यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान दिले जाते. त्यामुळे गांधी जयंतीपासून पुढील ५४ दिवस खादीच्या सर्व उत्पादनांवर ३५ टक्के सूट दिली जाते. यंदा कोरोनामुळे खादी उत्पादनांच्या खरेदी व विक्रीवर परिणाम होण्याची शक्‍यता होती, पण पहिल्याच दिवशी खरेदीसाठी विक्री केंद्रात ग्राहकांनी गर्दी केली. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर विक्री केंद्रात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येकाला सॅनिटायझर देणे, मास्क सक्ती करणे, शारीरिक अंतराच्या नियमांचे पालन काटेकोरपणे केले आहे. खादी व ग्रामोद्योग संस्थेच्या वतीने वस्त्रप्रावरणांसोबतच अन्य उत्पादनेही केली जातात; पण खादी कापड, रूमाल, टॉवेल, जमखाने, मॅट यांना विशेष मागणी असते. संस्थेने खादीची रेडीमेड वस्त्रप्रावरणे गेल्या काही वर्षांपासून उत्पादित केली आहेत. त्या रेडीमेड वस्त्रप्रावरणांना मोठी मागणी असते. हेही वाचा- सावधान : शेतात दुचाकी घेऊन जाताय - ऑक्‍टोबर व नोव्हेंबर या दोन महिन्यांत राजकीय व्यक्तींचा वावर खादी विक्री केंद्रात जास्त असतो. पादत्राणे व अन्य उत्पादनेही गेल्या काही वर्षांपासून येथे उपलब्ध आहेत. खादी उत्पादनांवर केंद्र शासनाकडून १५ टक्के अनुदान दिले जाते. राज्य शासनाकडून १० टक्के अनुदान दिले जाते. खादी व ग्रामोद्योग संस्थेकडून १० टक्के अनुदान दिले जाते. त्यामुळे गांधी जयंतीनंतर पुढील दोन महिने ३५ टक्के सूट मिळते. कोरोनामुळे यंदा सर्वच व्यवसाय आर्थिक संकटात सापडले. त्याला खादी व ग्रामोद्योग व्यवसायही अपवाद नाही, पण आता पुढील दोन महिन्यांत या व्यवसायाला ऊर्जितावस्था मिळेल, असा विश्‍वास संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना आहे. महाराष्ट्र, गोव्यातूनही मागणी

बेळगावात खादी खरेदीसाठी महाराष्ट्र व गोव्यातून येणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. या दोन्ही राज्यांतील खादीप्रेमी हमखास ऑक्‍टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात बेळगावात येतात. यंदाही या दोन राज्यांतील ग्राहकांची प्रतीक्षा संस्थेला आहे. संपादन - अर्चना बनगे

Web Title: belgaum Turnover of Rs. 3 lakhs in this single sales center on the day of Gandhi Jayanti