दोन दिवसांनी या’ : ‘किट संपलेत ; अँटिजेन टेस्टबाबत बिम्समधील उत्तर

बेळगाव : कोरोनाबाधितांची संख्या कमी होऊ लागल्यानंतर आरोग्य विभाग सुस्त झाल्याचे चित्र दिसत आहे. बिम्समध्ये स्वॅब तपासणीसाठी गेलेल्यांना अँटिजेन टेस्ट किट नसल्याचे कारण देऊन परत पाठविले जात आहे. किट संपले आहेत, दोन दिवसानंतर उपलब्ध होतील. त्यावेळी टेस्ट केली जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, बेळगाव तालुका आरोग्याधिकारी डॉ. संजय डुमगोळ यांनी अँटीजेन टेस्ट किटची कमतरता नसल्याचे स्पष्ट केल्याने किट संपल्याचे कारण देऊन तपासणी टाळण्याचे कारण काय, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. कोरोना काळात बिम्स प्रशासन विविध कारणांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. कोरोनाबाधितांवर योग्य उपचार न झाल्यामुळे तेथे काहींचा मृत्यू झाला आहे. त्यातून एक रुग्णवाहिका जाळण्याचा प्रकारही बिम्ससमोर घडला होता. कोरोनासाठी आधी आरटीपीसीआर तपासणी केली जात होती. पण, त्याचा अहवाल येण्यास विलंब लागत होता. त्यामुळे, रॅपिड अँटीजेन टेस्ट सुरू करण्यात आली. त्यासाठी आवश्‍यक किट्‌सची खरेदी राज्य शासनाने केली होती. शिवाय सर्व जिल्ह्यांना त्याचा पुरवठा करण्यात आला होता. बेळगाव शहरात व जिल्ह्यात विविध ठिकाणी अँटीजेन टेस्ट्‌सची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. हेही वाचा- राजकारणातील उगवता ‘सूर्य’ जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्‍यात रोज सुमारे ३०० चाचण्या केल्या जात होत्या. अँटीजेन टेस्टचा अहवाल लगेच उपलब्ध होतो. पण, तो अहवाल निगेटीव्ह आला तर संबंधितांचा पुन्हा स्वॅब घेऊन आरटीपीसीआर टेस्ट केली जात होती. अहवाल पॉझिटिव्ह

आला तर पुढील प्रक्रिया केली जात होती. आरोग्य विभागाच्या मते जिल्ह्यात आधीप्रमाणेच कोरोना तपासण्या सुरु आहेत. पण, बाधितांची संख्या घटल्याने आरोग्य विभाग व बिम्स प्रशासन सुस्त झाले आहे. त्यातूनच अँटीजेन किट नसल्याचे सांगून तपासणी टाळली जात आहे. पण, अजूनही कोरोनाचा धोका टळलेला नाही. शहरात खासगी तपासणीसाठी भरमसाठ शुल्क आकारणी केली जाते. त्यामुळे, कोरोनाची लक्षणे असणारे तपासणीसाठी बिम्स वा आरोग्य केंद्रात जात आहेत. पण, तेथे किट नसल्याचे सांगून परत पाठविले जात असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. वेअर हाऊसमध्ये किट उपलब्ध आहेत, बिम्सकडून लेखी मागणी केल्यास ते मिळतील. सार्वजनिक सुट्टी असल्यामुळे कदाचित टेस्ट केली नसावी.

- डॉ. संजय डुमगोळ, आरोग्याधिकारी संपादन - अर्चना बनगे

