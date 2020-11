मास्क न घातल्याने वऱ्हाडींना केला रुपये दोन हजार दंड

नृसिंहवाडी ः लग्न समारंभात विनामास्क, सोशल डिस्टन्सचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी वऱ्हाडी मंडळींकडून कोरोना समितीने दोन हजार दंड वसूल केला. यावेळी कोरोना समिती आणि वऱ्हाडी मंडळींत शाब्दिक चकमक उडाल्याने वातावरण तणावपूर्ण बनले होते.

येथील एका कार्यालयात इचलकरंजी येथील एकाचा विवाह समारंभ होता. समारंभात वऱ्हाडी मंडळी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. वाद्यांच्या गजरात प्रमुख मार्गावरून नवरदेवाला घोड्यावरून घेऊन जाताना वऱ्हाडी मंडळींनी तोंडाला मास्क लावलेला न्वहता, तसेच सोशल डिस्टन्सचे पालन न करता गर्दी केली होती. याबाबत ग्रामपंचायत कोरोना समिती आणि पोलिसांकडे तक्रार झाल्यानंतर कार्यालयात समितीचे अध्यक्ष मधुकर गंवडी, सदस्य सागर धनवडे, ग्रामपंचायत कर्मचारी दीपक मिटके आणि पोलिसांनी सूचना दिल्या. यावेळी वऱ्हाडी मंडळी आणि कोरोना समिती सदस्यांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाल्याने वातावरण तणावपूर्ण बनले होते. अखेर मंगल कार्यालयाच्या मालकाने गर्दी कमी करून मास्क घातल्याशिवाय कार्यालयात प्रवेश नाही, अशा सूचना दिली. याबाबत विनामास्क, सोशल डिस्टन्सचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दोन हजारांचा दंड वसूल केला. संपादन ः रंगराव हिर्डेकर

