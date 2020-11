सांगलीत तरुणाच्या डोक्यात दगड घालून खून 

सांगली : शहरातील काळ्या खणी जवळ प्रदीप राजू हंकारे (वय 30 रा. मिरज) याच्या डोक्यात दगड घालून निर्घृणपणे खून करण्यात आला. सकाळी साडेनऊच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली. खुनाचे करण अद्याप समजले नसून घटनास्थळी पोलिसानी धाव घेतली आहे. प्रदिप हंकारे हा मूळचा मिरजेतील आहे. आज सकाळी तो घरातून बाहेर पडला होता. सांगलीतील काळ्या खणी जवळ सकाळी त्याचा मृतदेह मिळून आला. सांगलीतील मुख्य रस्त्यावर हा खून झाल्याने खळबळ उडाली आहे . पोलीस उपअधीक्षक अजित टिके, निरीक्षक अनिल तनपुरे, सहायक निरीक्षक अमीतकुमार पाटील व पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली आहे. संपादन - अर्चना बनगे

